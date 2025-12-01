Condenada a dos años y media de cárcel una socia de una asesoría de A Pobra por delitos de administración desleal y falsedad en documento mercantil

El juicio se celebró los pasados 17 y 18 de septiembre en la sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña Chechu Río

La sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña condenó a dos años y medio de prisión a la socia y administradora de una asesoría de A Pobra como autora de un delito continuado de administración desleal y de otro delito de falsedad en documento mercantil. Los magistrados, además de la pena de cárcel, le imponen el pago de una indemnización de 36.966 euros. La sentencia no es firme, pues contra la misma cabe interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

La Sala, que presidió el magistrado Ángel Pantín, considera probado que entre 2015 y 2020, la procesada realizó diversas extracciones y transferencias de fondos de la sociedad a su beneficio personal, sin el conocimiento ni consentimiento de la otra socia. En la sentencia, los magistrados indican que se acreditó que la acusada se apropió de 27.416 euros mediante retiradas de efectivo, de y 5.026 euros a través de transferencias, además de realizar compras personales con fondos de la sociedad. A ello, añaden que también se constató que falsificó la firma de su socia en una póliza de crédito, lo que constituye un delito de falsedad.

