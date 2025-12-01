Mi cuenta

Diario de Arousa

A Pobra

A Pobra estrena su Navidad con el encendido de la iluminación decorativa y el descubrimiento del belén municipal ante una nutrida afluencia de vecinos

Chechu López
01/12/2025 06:55
El público asistente al descubrimiento del belén municipal, con muchos niños, dedicó tiempo a buscar las figuras del cagón distribuidas por el montaje de una de las jardineras
Chechu Río
A Pobra dio inicio a su temporada de Navidad con el encendido del alumbrado decorativo, incluido el árbol gigante instalado en el medio de la Praza Alcalde Segundo Durán, y el descubrimiento e iluminación del belén del Ayuntamiento -en ambos casos lo hizo una niña a través de un pulsador-, con una recreación que tuvo el diseño y montaje de una de las jardinera municipal María Sanmartín en la Praza do Emigrante. 

Fueron unos actos en los que se trató de reproducir el espíritu navideño, procurando ofrecer alternativas para el disfrute de mayores y pequeños, con unos actos que tuvieron al artista Serafín Marcos de maestro de ceremonias y que contaron con una nutrida afluencia de público, sobre todo con muchos niños, que se interesaron por buscar al cagón, del que llegaron a verse hasta tres figuras en diferentes ubicaciones del nacimiento.

La concejala de Servizos Municipais, Estefanía Ramos, aprovechó la ocasión para desearles a los asistentes unas felices fiestas y una Navidad "de encontros, reencontros, de compartir, rir e desfrutar cos seres queridos", y a vivir esta época tan entrañable con ilusión, y les envió el mensaje para que también aprovechen para apoyar al comercio de proximidad. El remate de la jornada se puso de una forma muy dulce y caliente, para hacer frente a las bajas temperaturas, con un chocolate con churros para todos los presentes.

El encendido de la iluminación decorativa navideña atrajo a numeroso público hasta la Praza Alcalde Segundo Durán de A Pobra
Chechu Río
Chechu Río
Chechu Río
El público asistente al descubrimiento del belén municipal, con muchos niños, dedicó tiempo a buscar las figuras del cagón distribuidas por el montaje de una de las jardineras
Chechu Río
