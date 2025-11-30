Heridas dos personas en un accidente de tráfico entre un coche de Policia Local y una furgoneta en el casco urbano de A Pobra

El accidente entre el coche de la Policía Local y la furgoneta de reparto del pan se registró en la Rúa Gasset, a la altura de la casa de cultura de A Pobra Chechu Río

Un hombre de 50 años, M.R.I., y una mujer de 58 años, A.I.F.C., que conducían sus respectivos vehículos resultaron heridos en un accidente de tráfico registrado en torno a las ocho y media de esta mañana en la Rúa Gasset, a la altura de la casa de cultura Raquel Fernández Soler, en la confluencia con la Rúa Lapido y Ría Curraliño, en el casco urbano de A Pobra.

Fue un particular el que a las 8.33 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar que se había producido un siniestro en el que se vieron implicados un coche de la Policía Local, que se dirigía a un operativo, y una furgoneta de reparto del pan, que giraba hacia la Rúa Lapido que colisionaron, y advirtió que podría haber algunos ocupantes de esos vehículos que sufrieran lesiones.

Con la información facilitada, los gestores de ese servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado de ese suceso a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira, que le prestó una primera asistencia a las víctimas. El agente municipal presentaba un corte en la cabeza, por encima de la sien, mientras que la conductora de la furgoneta tenía un chichón, lesiones que al parecer se produjeron al golpearse contra el marco de sus vehículos.

Atención médica

También se avisó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), que llegó posteriormente al lugar del accidente, junto con el equipo sanitario del PAC de A Pobra, y su personal técnico de emergencias sanitarias y el médico y enfermera completaron la asistencia a los heridos, a los que inmovilizó con collarín y los trasladó en el referido vehículo asistencial medicalizado hasta el servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza para que reciban la atención médica que precisan y les realicen pruebas para determinar el alcance de sus lesiones.

Igualmente, acudieron la agrupación de Protección Civil pobrense y un compañero de la Policía Local que estaba fuera de servicio, además de la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago que, pese a no ser una carretera de su competencia, se encarga de instruir el atestado al estar implicado en el siniestro la Policía Local pobrense.