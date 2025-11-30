Mi cuenta

Diario de Arousa

A Pobra

El encendido de la iluminación de Navidad y la inauguración del belén municipal en A Pobra se retrasó hasta esta tarde

El acto para poner en funcionamiento el alumbrado decorativo se programó para las 18.00 horas en la Praza Alcalde Segundo Durán, y seguidamente se descubrirá el nacimiento en la Praza do Emigrante

Chechu López
30/11/2025 07:10
Los niños volverán a ser los grandes protagonistas de los actos con los que A Pobra dará la bienvenida a la Navidad
Los niños volverán a ser los grandes protagonistas de los actos con los que A Pobra dará la bienvenida a la Navidad
Chechu Río
El acto de encendido de la iluminación decorativa de Navidad en A Pobra tendrá lugar, finalmente, a las seis de esta tarde en la Praza Alcalde Segundo Durán, lo que ha supuesto un retraso de un día respecto al anuncio que se había realizado hace aproximadamente una semana, pues se había programado para la tarde de ayer. 

Seguidamente, tal y como desvelaron fuentes municipales, está previsto que se proceda a la inauguración del belén municipal que se ha instalado en la Praza do Emigrante. Además, se anuncia que se servirá y repartirá chocolate con churros para los niños, que serán los grandes protagonistas de las actividades programadas.

