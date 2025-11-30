El encendido de la iluminación de Navidad y la inauguración del belén municipal en A Pobra se retrasó hasta esta tarde

Los niños volverán a ser los grandes protagonistas de los actos con los que A Pobra dará la bienvenida a la Navidad Chechu Río

El acto de encendido de la iluminación decorativa de Navidad en A Pobra tendrá lugar, finalmente, a las seis de esta tarde en la Praza Alcalde Segundo Durán, lo que ha supuesto un retraso de un día respecto al anuncio que se había realizado hace aproximadamente una semana, pues se había programado para la tarde de ayer.

Seguidamente, tal y como desvelaron fuentes municipales, está previsto que se proceda a la inauguración del belén municipal que se ha instalado en la Praza do Emigrante. Además, se anuncia que se servirá y repartirá chocolate con churros para los niños, que serán los grandes protagonistas de las actividades programadas.