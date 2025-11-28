Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Pobra

A Pobra sorteará vales de compra de los productos de las cenas de Nochebuena y Nochevieja entre los clientes de la plaza de abastos

Las rifas se realizarán los días 15 y 22 de diciembre con siete premios en cada una, con un primero de 400 euros, dos segundos de 200 euros y cuatro terceros de 100 euros

Chechu López
28/11/2025 16:42
La campaña fue presentada esta mañana en las instalaciones de la plaza de abastos pobrense
La campaña fue presentada esta mañana en las instalaciones de la plaza de abastos pobrense
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251128_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

La Concellería de Promoción Económica de A Pobra premiará la fidelidad de la clientela de la plaza de abastos. Será dentro de la campaña ‘Volta o Nadal, voltan as Caramiñas’ a través de la que celebrará una serie de sorteos de dinero en vales de compra o caramiñas que deberán canjearse en los puestos del mercado municipal para comprar los productos de las cenas de Nochebuena y Nochevieja. La concejala de dicha área, Amparo Cerecedo, explicó que esta iniciativa busca poner en valor y dar a conocer la variedad de negocios que hay en dicha instalación e impulsar las compras en sus puestos en las fiestas navideñas. 

Esta campaña arrancará este lunes y estará disponible hasta el 20 de diciembre, periodo en el que los comerciantes de la plaza de abastos entregarán a sus clientes un boleto de participación por cada 10 euros de compra. Por su parte, los consumidores deberán cubrirlo con sus datos personales -nombre, apellidos y número de teléfono de contacto- y depositarlo en las urnas situadas en esas mismas instalaciones.

Una vez que se cuente con todos los boletos, el Ayuntamiento pobrense realizará dos sorteos. El primero será el 15 de diciembre y el segundo el día 22 de ese mismo mes, ambos a las doce del mediodía. Los agraciados en la primera rifa deberán canjear sus vales hasta el 24 de diciembre y los ganadores de la segunda deberán hacer lo propio hasta el 31 de diciembre. De cada sorteo saldrán siete, con un primero de 400 euros, dos segundos de 200 euros y cuatro terceros de 100 euros.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Vicente Mariño, Juana Brión y Fernando Abraldes visitaron el patrullero 'Tabarca' de La Armada Española con el comandante José Enrique Delgado de guía

Unos 160 alumnos de los colegios de Frións, Artes y Castiñeiras visitan el patrullero 'Tabarca' durante su escala en el muelle de Ribeira
Chechu López
El ideal gallego

La marea roja empieza a dar tregua y permite abrir polígonos en Vigo con Arousa cerrada
Fátima Frieiro
La Cámara organizó en el Mercado de Abastos una fiesta con música y premios

Un centenar de comerciantes reciben formación en redes y contenido digital: “Hai que estar, é o futuro”
Fátima Frieiro
Imagen del parque infantil de A Xunqueira, que abrió sus puertas tras la renovación

Nuevos juegos, más diversión: el parque infantil de A Xunqueira ya está terminado
Fátima Frieiro