A Pobra sorteará vales de compra de los productos de las cenas de Nochebuena y Nochevieja entre los clientes de la plaza de abastos

La campaña fue presentada esta mañana en las instalaciones de la plaza de abastos pobrense

La Concellería de Promoción Económica de A Pobra premiará la fidelidad de la clientela de la plaza de abastos. Será dentro de la campaña ‘Volta o Nadal, voltan as Caramiñas’ a través de la que celebrará una serie de sorteos de dinero en vales de compra o caramiñas que deberán canjearse en los puestos del mercado municipal para comprar los productos de las cenas de Nochebuena y Nochevieja. La concejala de dicha área, Amparo Cerecedo, explicó que esta iniciativa busca poner en valor y dar a conocer la variedad de negocios que hay en dicha instalación e impulsar las compras en sus puestos en las fiestas navideñas.

Esta campaña arrancará este lunes y estará disponible hasta el 20 de diciembre, periodo en el que los comerciantes de la plaza de abastos entregarán a sus clientes un boleto de participación por cada 10 euros de compra. Por su parte, los consumidores deberán cubrirlo con sus datos personales -nombre, apellidos y número de teléfono de contacto- y depositarlo en las urnas situadas en esas mismas instalaciones.

Una vez que se cuente con todos los boletos, el Ayuntamiento pobrense realizará dos sorteos. El primero será el 15 de diciembre y el segundo el día 22 de ese mismo mes, ambos a las doce del mediodía. Los agraciados en la primera rifa deberán canjear sus vales hasta el 24 de diciembre y los ganadores de la segunda deberán hacer lo propio hasta el 31 de diciembre. De cada sorteo saldrán siete, con un primero de 400 euros, dos segundos de 200 euros y cuatro terceros de 100 euros.