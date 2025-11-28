A Pobra impulsa un programa para activar locales comerciales vacíos y apoyar a emprendedores

La corporación municipal pobrense aprobó por unanimidad realizar una solicitud para desarrollar un programa para poner locales comerciales en desuso a disposición de emprendedores

El Ayuntamiento de A Pobra solicitará una ayuda de 80.000 euros a la Diputación de A Coruña para impulsar el próximo año el programa de nuevas aperturas comerciales ‘Premio Empredeco-Pobra’, con una valoración de 100.000 euros. Así lo acordó por unanimidad el pleno ordinario de la corporación local para conseguir de activar los locales vacíos de la localidad y apoyar el nuevo emprendimiento.

La concejala de Promoción Económica, Amparo Cerecedo, que indicó que la iniciativa fue testada con éxito en municipios de Lugo, Valladolid, Barcelona, Sevilla y otros, permitirá contar con una bolsa municipal de locales comerciales sin uso para, a través de un concurso abierto, facilitar que nuevos emprendedores que deseen abrir un comercio puedan usar un año gratis esos espacios. Y contarán con apoyo económico para asumir los costes de la puesta en marcha de la actividad, y asesoramiento para mejorar su viabilidad empresarial y optimizar las posibles sinergias con la Administración y otras entidades comerciales y asociativas de la zona.

Así, con este plan, que Cerecedo considera que se ajusta a las “singulares” necesidades del tejido local, se dinamizarán zonas de baja densidad comercial. Al amparo de este programa se pondrán en marcha campañas de promoción del comercio local y se valorará la implantación de fórmulas novedosas como las tiendas efímeras o nuevos formatos de colaboración comercial.

Residuos a Vilanova

Por otro lado, en dicho pleno se ratificó por unanimidad la aprobación del convenio de adhesión de A Pobra al programa específico de promoción del reciclaje a través de las plantas de compostaje promovidas por la Xunta de Galicia. Se trató de un trámite indispensable para que los residuos sean aceptados en la planta de Vilanova de Arousa. Hasta el inicio de la implantación del contenedor marrón, la fracción orgánica se trasladaba mezclada con otros residuos a la planta de Cerceda, y el nuevo modelo con la separación de la fracción quinta en origen supone el traslado de residuos a la referida instalación designada por la Administración autonómica. Una vez allí, esos residuos serán tratados y transformados en compost de calidad, lo que traerá consigo un menor impacto económico en las arcas municipales.

Además, con el voto favorable de Nós Pobra, BNG, PSOE, PSOE y VIP y con el contrario de los concejales del PP se dio luz verde al Plan Económico Financiero para los años 2025-2026 después de que el Gobierno de España activó nuevamente las reglas fiscales. El Ayuntamiento también aprobó por unanimidad una propuesta presentada con motivo del 25N o Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer para mostrar el rechazo de la corporación municipal frente a esa lacra social, así como dos propuestas de alteración de calificación jurídica de dos caminos.