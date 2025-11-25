Un conductor y los ocupantes de un coche se dan a la fuga tras un aparatoso accidente de tráfico en pleno casco urbano de A Pobra

Un coche acabó colisionando contra otros dos vehículos que estaban aparcados en la vía de servicio Chechu Río

La Rúa Díaz de Rábago, en pleno casco urbano de A Pobra, fue escenario antes de las dos de esta pasada madrugada de un aparatoso accidente de tráfico en el que el conductor y los acompañantes del coche causante del siniestro se dieron a la fuga. Al parecer, el vehículo en el que iban esas personas iba en dirección hacia Boiro cuando, el automovilista perdió el control de los mandos del coche a la altura de la estafeta de Correos y se salió de la calzada por el margen derecho e impactó, inicialmente, contra una farola del alumbrado público municipal.

A continuación, ese coche siguió desplazándose y acabó chocando contra otros dos vehículos que se encontraban estacionados en la vía de servicioy a los que causó daños. Además, el motor de ese automóvil salió despedido y fue a parar al carril de entrada en la villa pobrense y procedentes de Boiro. Debido a lo sucedido, se procedió al corte de la circulación rodada en ese tramo viario que atraviesa el centor de la villa pobrense.

Hasta el lugar del suceso se movilizaron la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira, una patrulla de la Guardia Civil de Boiro y sus compañeros del destacamento de Tráfico en Santiago de Compostela, el equipo de guardia de la agrupación de voluntarios de Protección Civil de la localidad pobrense y operarios de la empresa de mantenimiento de la carretera comarcal AC-305. Las fuerzas de seguridad iniciaron una investigación para tratar de identificar al conductor del vehículo causante de lo ocurrido.