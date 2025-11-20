Mi cuenta

A Pobra

La conselleira de Mar destaca que la apuesta de Congalsa por la innovación la sitúa como un referente mundial en la materia

Marta Villaverde visitó las instalaciones de la compañía en el polígono industrial de A Tomada y pudo conocer de primera mano sus procesos productivos y su compromiso por la sostenibilidad

Chechu López
20/11/2025 18:00
La conselleira Marta Villaverde recibió un obsequio institucional en su visita a las instalaciones de Congalsa en A Pobra
Luis Polo

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, visitó este mediodía en el polígono industrial de A Tomada la fábrica de la empresa Congalsa, dedicada a la elaboración de productos pesqueros precocinados y congelados, y en la que pudo conocer de primera mano los procesos productivos y el compromiso de la compañía por la sostenibilidad, dos hitos decisivos que le permiten dar respuesta a las necesidades del consumidor actual. 

 La titular de dicho departamento autonómico destacó su apuesta por la innovación, que la sitúa como un referente europeo y mundial en esa materia, y que “a sitúan como elemento tractor para o desenvolvemento da comarca e a converten nun exemplo da modernización do sector alimentario”. 

En este sentido, Villaverde recordó que la Xunta de Galicia aumentará el próximo año hasta un 5% el presupuesto para el impulso de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas de transformación, y que le permitirá llegar a los 17 millones de euros.

