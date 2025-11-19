La operación antidroga 'Saona' de A Pobra en la que se incautó un alijo de 3.650 kilos de cocaína suma otro detenido y dos registros

La Policía Local pobrense localizó 85 fardos de cocaína en la parte posterior de la finca de uno de los detenidos en Campo de Cortes, en la parroquia de Santa Cruz de Lesón

Componentes del Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (Greco) de la Policía Nacional desarrollaron una redada antidroga en O Barbanza, que incluyó la detención, al menos, de un individuo de mediana edad y la realización de dos entradas y registros en domicilios con autorización judicial. Se trata de uno de los últimos coletazos de la operación ‘Saona’, coordinada por la Plaza Única del Tribunal de Instancia de Muros, y que, según fuentes a las que tuvo acceso este periódico, salvo que se produzca alguna novedad en los interrogatorios, permite dar por cerrada su fase de explotación.

Como resultado de este operativo se procedió a la incautación de 3.650 kilos de cocaína repartidos en 164 fardos -los primeros 79 se cayeron de un remolque en A Devesa en una persecución policial y los 85 restantes los halló la Policía Local de A Pobra en una finca propiedad de uno de los posteriormente arrestados en Campo das Cortes, en Lesón-, una quincena de detenidos, de los que 12 -tres eran de origen sudamericano y los arrestaron agentes municipales pobrenses, así como otro que resultó ser el pobrense José Manuel Romero Cameán ‘O Rochas’, de unos 45 años- ya ingresaron en la cárcel, a la espera de conocerse la decisión de la instructora en relación con el último individuo pobrense arrestado.

Amplio despliegue

El despliegue policial desarrollado ayer, en el que los efectivos del Greco contaron con la colaboración de otra unidades de dicho cuerpo de seguridad, entre las que se incluyeron el servicio de Guías Caninos y tres furgones de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), comenzó pasadas las seis de la madrugada de ayer, y incluyó la entrada y registro en una vivienda unifamiliar ubicada en el lugar de O Carballal, en la parroquia ribeirense de Palmeira, donde el amplio despliegue de medios desplegado delante del portalón que da acceso a dicho inmueble dificultaba la circulación de vehículos.

En torno a las nueve y cuarto de la mañana se dio por rematada esa intervención supervisada por la letrada de la Administración de Justicia de la Plaza 1 del Tribunal de Instancia de Ribeira. También se desarrolló otra entrada en un piso de un edificio situado en el lugar de A Casanova, próximo a O Campiño, en la parroquia pobrense de O Xobre. Respecto a ambas entradas y registros en Palmeira y a Pobra no trascendió oficialmente su resultado, pero algunas fuentes consultadas indicaron que los investigadores se incautaron de una cantidad importante de dinero, sobre la que la Policía Nacional sospecha que podría tener una procedencia ilícita.