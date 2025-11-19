Herido grave un hombre de 46 años al caer desde un tejado y por el hueco de las escaleras de su casa en el centro de A Pobra

Una ambulancia asistencial del 061 traslado a la víctima hasta el servicio de Urxencias dle Hospital do Barbanza Chechu Río

Un hombre de 46 años resultó herido de gravedad al precipitarse por el hueco de las escaleras desde el tejado de su casa en la Rúa San Roque, en el casco urbano de A Pobra. El suceso ocurrió en torno a las diez de la mañana cuando esa persona había subido al tejado de su vivienda con la intención de pintar, pero en un momento dado pisó sobre una plancha transparente de plástico, que cedió y rompió con el peso de ese hombre, que cayó desde una altura de unos seis metros.

Fue un familiar de esa víctima quien contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo sucedido y solicitar asistencia sanitaria. Con la información recibida, los gestores del servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega solicitaron en un primer los servicios de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), cuyo personal técnico de emergencias sanitarias procedió a inmovilizar al herido, que no se daba movido.

Debido a la imposibilidad que tenían para sacarlo de donde se encontraba, se solicitó la intervención de la Policía Local de A Pobra, de la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira, a la Guardia Civil y a la agrupación pobrense de voluntarios de Protección Civil, aunque los efectivos de esta última fueron finalmente anulados.

Sacado de un hueco

Con la colaboración de los agentes municipales, el personal del 061 consiguió sacar al hombre del hueco donde se encontraba y seguidamente se procedió al traslado de la víctima en la ambulancia asistencial hasta el área de Urxencias del Hospital do Barbanza para que reciba la atención médica que precisa y le realicen las pruebas necesarias para determinar el alcance de sus lesiones, que aparentemente parecían revestir cierta gravedad.

El hombre de 46 años, que no se acordaba de haber subido al tejado ni de la razón por la que estaba pintando, se quejaba principalmente de dolores en el cuello y en la cadera, pero no se descartaba que pudiera tener lesiones, o incluso fracturas, en otras partes de su cuerpo.