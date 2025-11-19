Herida una conductora en un accidente de tráfico entre dos coches en la AC-302, en el lugar pobrense de A Tomada

Uno de los dos coches que se vieron implicados en el accidente de tráfico fue un Peugeot 2027, que quedó en medio de la calzada de la AC-302 Chechu Río

Una conductora de mediana edad que iba a los mandos de un Peugeot 207 resultó herida en un accidente de tráfico registrado en torno a las siete y veinte de esta mañana en la carretera comarcal de titularidad autonómica AC-302, entre A Pobra y el lugar de Xenxides, a la altura del kilómetro 2, en el lugar de A Tomada. Al parecer, el siniestro se debido a una colisión por alcance en el que se vieron implicados el automóvil referido y un Opel Corsa, cuyo conductor resultó ileso, cuando ambos vehículos circulaban en dirección hacia el lugar de Moldes.

Fue un particular el que a las 7.20 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar que se acababa de producir ese choque entre dos automóviles y que, aunque los dos ocupantes de ambos estaban fuera de los mismos, había una persona que precisaba de asistencia sanitaria.

Así, con la información facilitada, los gestores del servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado del siniestro a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que se encarga de instruir el atestado para depurar la responsabilidad del accidente.

Paso alternativo

Igualmente, se dio aviso a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira que se movilizó hasta el lugar del accidente de tráfico y que, junto con los anteriores agentes, se encargaron de regular la circulación rodada, dando paso alternativo por la parte de la calzada que estaba libre, pues los vehículos quedaron ocupándola en varios puntos.

También se desplazó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, cuyo personal técnico de emergencias sanitarias prestó una primera asistencia a la víctima, que se quejaba de dolor en la espalda y en las cervicales, principalmente, por lo que procedieron a u inmovilización y posterior traslado al área de Urxencias del Hospital do Barbanza, para que reciba atención médica y le realicen pruebas para determinar el alcance de sus lesiones.