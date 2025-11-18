El Ayuntamiento de A Pobra pone en manos de los vecinos parte de la ambientación navideña premiando la decoración de sus balcones y fachadas
Habrá un primer clasificado, que percibirá un vale de compra o caramiñas por importe de 600 euros, mientras que los cinco segundos, uno por cada parroquia, recibirán 300 euros.
La Concellería de Promoción Económica convoca la sexta edición del Concurso de Embelecemento de Balcóns e Fachadas con el que pretende implicar a los vecinos en la ambientación de Navidad, y que se sumen “á decoración desta época, algo que non só contribuirá á mellora estética das rúas e edificios do municipio, senón que tamén á crear comunidade”, explicó la concejala Amparo Cerecedo, quien valoró la participación de años anteriores “cunha maior implantación nas parroquias rurais”.
En este sentido, la edila animó a los ciudadanos de los núcleos urbanos a participar en esta propuesta. También explicó que, una vez que tenga lugar el fallo del jurado y se hagan públicas las decoraciones ganadoras, el Ayuntamiento publicará también las del resto de participantes, “xa que son moitas as persoas que fan percorridos para ver as decoracións por todo o termo municipal”.
Esta iniciativa está abierta a la participación de cualquier persona o entidad con una vivienda, en propiedade o alquiler, con balcón, ventana o fachada con vistas a la vía pública, pudiendo hacerlo una sola vez, independientemente de los elementos que sean decorados. Los interesados deberán anotarse hasta el 3 de diciembre, remitindo sus solicitudes a la dirección de correo electrónico promocioneconomicapobra@gmail.com o bien llamando ao número de teléfono de contacto 981 843 280 y marcar a continuación la extensión 2035, debiendo indicar su nombre y apellidos, DNI, dirección postal y parroquia donde se sitúa la vivienda y un número de teléfono de contacto.
Fotografías
Unha vez confirmada la inscripción en el certamen, ya sean balcones o fachadas, su decoración deberá estar rematada, como más tarde, el día 9 de diciembre, fecha límite que tendrán los participantes para remitir al referido e-mail de Promoción Económica un mínimo de cuatro fotografías de la ornamentación de Navidad, que serán valoradas por el jurado de cara a la entrega de los galardones. La ornamentación tendrá que mantenerse hasta el 6 de enero, inclusive.
En la presentación del concurso se especificó que los vecinos podrán elegir libremente la ornamentación siempre y cuando respete las vías, aceras y entradas a los domicilios de otras personas. En todo caso, la temática central deberá ser la Navidad y los elementos deberán estar perfectamente sujetos, sin suponer un riesgo para la seguridad.
El jurado valorará cuestiones como la originalidad y la creatividad de la composición, la calidad ornamental, la armonía del conjunto, la laboriosidad y cuestiones como la iluminación. Una vez sean analizados todos esos aspectos, el Ayuntamiento de A Pobra otorgará al primer clasificado un vale de compra o caramiñas por importe de 600 euros, mientras que a los cinco segundos, uno por cada parroquia, hará lo propio por valor unitario de 300 euros.