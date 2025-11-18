El Ayuntamiento de A Pobra pone en manos de los vecinos parte de la ambientación navideña premiando la decoración de sus balcones y fachadas

El departamento municipal de Promoción Económica de A Pobra presentó el cartel del concurso enmarcado dentro de la programación 'Volta o Nadal, voltan as caramiñas'

La Concellería de Promoción Económica convoca la sexta edición del Concurso de Embelecemento de Balcóns e Fachadas con el que pretende implicar a los vecinos en la ambientación de Navidad, y que se sumen “á decoración desta época, algo que non só contribuirá á mellora estética das rúas e edificios do municipio, senón que tamén á crear comunidade”, explicó la concejala Amparo Cerecedo, quien valoró la participación de años anteriores “cunha maior implantación nas parroquias rurais”.

En este sentido, la edila animó a los ciudadanos de los núcleos urbanos a participar en esta propuesta. También explicó que, una vez que tenga lugar el fallo del jurado y se hagan públicas las decoraciones ganadoras, el Ayuntamiento publicará también las del resto de participantes, “xa que son moitas as persoas que fan percorridos para ver as decoracións por todo o termo municipal”.

Esta iniciativa está abierta a la participación de cualquier persona o entidad con una vivienda, en propiedade o alquiler, con balcón, ventana o fachada con vistas a la vía pública, pudiendo hacerlo una sola vez, independientemente de los elementos que sean decorados. Los interesados deberán anotarse hasta el 3 de diciembre, remitindo sus solicitudes a la dirección de correo electrónico promocioneconomicapobra@gmail.com o bien llamando ao número de teléfono de contacto 981 843 280 y marcar a continuación la extensión 2035, debiendo indicar su nombre y apellidos, DNI, dirección postal y parroquia donde se sitúa la vivienda y un número de teléfono de contacto.

Fotografías

Unha vez confirmada la inscripción en el certamen, ya sean balcones o fachadas, su decoración deberá estar rematada, como más tarde, el día 9 de diciembre, fecha límite que tendrán los participantes para remitir al referido e-mail de Promoción Económica un mínimo de cuatro fotografías de la ornamentación de Navidad, que serán valoradas por el jurado de cara a la entrega de los galardones. La ornamentación tendrá que mantenerse hasta el 6 de enero, inclusive.

En la presentación del concurso se especificó que los vecinos podrán elegir libremente la ornamentación siempre y cuando respete las vías, aceras y entradas a los domicilios de otras personas. En todo caso, la temática central deberá ser la Navidad y los elementos deberán estar perfectamente sujetos, sin suponer un riesgo para la seguridad.

El jurado valorará cuestiones como la originalidad y la creatividad de la composición, la calidad ornamental, la armonía del conjunto, la laboriosidad y cuestiones como la iluminación. Una vez sean analizados todos esos aspectos, el Ayuntamiento de A Pobra otorgará al primer clasificado un vale de compra o caramiñas por importe de 600 euros, mientras que a los cinco segundos, uno por cada parroquia, hará lo propio por valor unitario de 300 euros.