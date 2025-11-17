Prevén que la ampliación de la guardería del parque empresarial de A Pobra, que contará con 40 nuevas plazas, estará acabada el 1 de diciembre

La junta directiva de la Entidad Urbanística de Conservación del Polígono Industrial A Tomada presentó el balance de los últimos 15 meses

La junta directiva de la Entidad Urbanística de Conservación del Polígono Industrial A Tomada, en A Pobra, presentó esta mañana el informe de gestión correspondiente al periodo agosto 2024-octubre 2025, centrado en la mejora de la gestión, la transparencia, la seguridad y la modernización de las instalaciones comunes. Fue en el transcurso de la asamblea general, en la que sus responsables subrayaron que dicha entidad impulsó diversas actuaciones que reflejan un “compromiso con la eficiencia y la mejora continua”.

Durante la asamblea se abordó también el proyecto de ampliación de la guardería en las instalaciones del parque empresarial pobrense, con el propósito de aumentar la capacidad disponible para las familias trabajadoras. La finalización de la obra, subvencionada por la Xunta de Galicia, está prevista para el próximo 1 de diciembre e incluirá dos nuevas aulas y 40 plazas adicionales, que se sumarán a las 38 existentes. El periodo de matrícula para las nuevas plazas estará abierto del 1 al 15 de diciembre.

En el ámbito de las infraestructuras, la directiva informó que se llevó a cabo la limpieza integral del parque empresarial pobrense, incluyendo el desbroce de vegetación y la reparación de aceras, lo que, según destacó, contribuyó a mejorar la seguridad y la imagen general del recinto. Además, se puso en marcha un plan de mantenimiento periódico, con actuaciones regulares de jardinería y limpieza viaria, y se repararon baches y desperfectos en los viales en colaboración con el Ayuntamiento de A Pobra, reforzando la seguridad tanto de vehículos como de peatones.

Sistema de videovigilancia

Uno de los hitos de ese período de 15 meses fue la instalación de un sistema de videovigilancia en puntos estratégicos del polígono industrial, que está conectado y controlado por la Policía Local de A Pobra, con el fin de reforzar la prevención de actos vandálicos y mejorar la seguridad del entorno empresarial. En materia de comunicación e imagen, la entidad presentó un nuevo logotipo y un manual de identidad corporativa, con el fin de reforzar la marca del polígono de A Tomada y su proyección ante empresas e instituciones.

La directiva de la entidad también dio cuenta de que en los últimos meses se recibieron en el polígono industrial varias visitas institucionales, como la del subdelegado del Gobierno en A Coruña, la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático y la gerente de Suelo Empresaarial del Atlántico (SEA), y se desarrollaron acciones en colaboración con la Fundación RIA y con la Agencia de Donación de Órganos y Sangre (ADOS) del Sergas.

El conjunto de actuaciones llevadas a cabo en los últimos doce meses “pone de manifiesto el compromiso de la Entidad Urbanística de Conservación del Polígono Industrial A Tomada con la modernización de las infraestructuras, la transparencia en la gestión y el bienestar de las empresas y usuarios del parque empresarial”. Así, su presidenta, Isabel Cañas, concluyó que “estas iniciativas sientan las bases para continuar avanzando en un modelo de gestión participativa, eficiente y orientada al futuro”.