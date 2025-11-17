Mi cuenta

A Pobra

La investigadora Aurora Marco reivindica en A Pobra que la reparación de las mujeres silenciadas

Esa demanda la hizo en la emotiva presentación de ‘María Vázquez, a mestra socialista eliminada polo franquismo’, en la que dijo que “foi das mulleres-luz, das mulleres-voz, das mulleres-axuda”

Chechu López
17/11/2025 06:00
La escritora Aurora Marco firmó ejemplares de su último libro sobre la maestra María Álvarez a la conclusión del acto
La escritora Aurora Marco firmó ejemplares de su último libro sobre la maestra María Álvarez a la conclusión del acto

La investigadora y ensayista Aurora Marco reivindicó en A Pobra la reparación de las mujeres silenciadas. Lo hizo en el emotivo acto de presentación de su libro ‘María Vázquez, a mestra socialista eliminada polo franquismo’ en el auditorio de la biblioteca ‘Victoriano García Martí’ de esa villa barbanzana y que sirvió para reunir a la “memoria colectiva” y en el que la autora dijo de María Vázquez (1894-1936) que “foi das mulleres-luz, das mulleres-voz, das mulleres-axuda”. 

Junto a la propia autora, que destacó de María Vázquez que “tiña un compromiso social que a levou a involucrarse con frecuencia en accións humanitarias”, se contó con la intervención de la edila de Cultura, Patricia Lojo, impulsora de la memoria local de esta profesora olvidada; de la presidenta de la activa asociación cultural Barbantia, Maria Xesús Blanco, y del editor Henrique Alvarellos, responsable de la publicación, así como la actuación musical de Daniela y Pedro, de la Escola Municipal de Música. 

Para continuar llevando este último libro de Aurora Marco a los espacios vitales de su protagonista, desde la Editorial Alvarellos se decidió su puesta de largo en la localidad pobrense, donde María Vázquez ejerció la docencia durante doce años, concretamente, entre 1918 y 1930, doce años en los que dejó una profunda huella en sus alumnas, “ás que estimulaba e as empoderaba”, según la autora, quien agregó que sus discípulas trasladaron lo aprendido a las siguientes generaciones, y también lo utilizaron para emprender talleres o negocios o buscaron su porvenir fuera.

