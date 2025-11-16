Malasombra Producións representará esta tarde en el Teatro Elma de A Pobra la función ‘O Proceso’ de Cándido Pazó

La compañía Malasombra Producións escenificará la obra 'O Proceso' en el Teatro Elama pobrense

El Teatro Elma albergará a partir de las siete de esta tarde la representación de la obra ‘O Proceso’ a cargo de Malasombra Producións, con entrada libre. Se trata de una escenificación ambientada en 1880 cuando el escritor Manuel Curros Enríquez fue denunciado por el obispo de Ourense por herejía debido a unos poemas incluidos en su libro ‘Aires da miña terra.

A pesar de la opinión contraria del fiscal, un juez le da curso a la denuncia, por lo que el autor es procesado y acaba condenado. En 'O proceso', el actor y dramaturgo Cándido Pazó parte de esos hechos históricos para construir una pieza teatral, que escribe y dirige, en tono de sainete cómico.

A lo largo de la representación aparecerán en escena once personajes populares del Ourense de finales del siglo XIX, a los que darán vida los actores Jouse García, Marcos Orsi, Paula Pier y Xoque Carbajal, y se abordarán cuestiones como la lengua, la cultura y la identidad, que siguen vigentes en la actualidad.