A Pobra

El Ayuntamiento de A Pobra destina un presupuesto de casi 170.000 euros a la reparación y mejora de la cubierta de la piscina municipal

La actuación contempla el desmontaje de la totalidad del techo, el calero y el resto de elementos, como claraboyas, capuchones para conductos de ventilación, y su sustitución por otros nuevos

Chechu López
15/11/2025 12:54
La cubierta de la piscina climatizada y gimnasio municipales, que presenta diferentes deficiencias, será sustituida por completo
La cubierta de la piscina climatizada y gimnasio municipales, que presenta diferentes deficiencias, será sustituida por completo

El Ayuntamiento de A Pobra sacó a contratación por un presupuesto inicial de licitación de 169.902 euros la ejecución del proyecto de reparación y mejora de la cubierta de la piscina municipal climatizada, situada en la zona de Bandaseca.  El concejal de Facenda e Deportes, Eloy Sobrido, explicó que se trata de unas obra “importantes” con  las que se tratará de solucionar "as deficiencias que presenta esta infraestrutura e que están a provocar problemas de humidades e filtracións".

El complejo deportivo en el que se sitúan la referida piscina y el gimnasio presenta desde hace bastante tiempo diferentes deficiencias en la cubierta que producen filtraciones y humedades en diferentes puntos. Para ver la posibilidad de solucionar esta situación, desde la Administración local detallan que las intervenciones que se acometerán contemplan “a desmontaxe da totalidade do teito, o caleiro e o resto de elementos, tales como claraboias, capuchóns para condutos de ventilación e outros, e substituiranse por outros completamente novos”.

Esta licitación se efectúa en una semana en la que el propio edil de Deportes expuso el grueso de las principales cifras de inversiones realizadas desde dicha área de gobierno a lo largo del presente año, en el que se destinaron un total 224.346 euros entre obras, actuaciones de mejora y acondicionamiento en las instalaciones y ayudas, tanto directas como indirectas, a entidades. El edil pobrense incidió en la intención del cuatripartito local de continuar actuando "nas distintas instalacións municipais para que estean nas mellores condicións posibles para os deportistas".

