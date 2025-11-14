Buscan la implicación de su tejido comercial y hostelero con un concurso de decoración para avivar el espírito de la Navidad en A Pobra

La concejala y la técnica municipal de Promoción Económica presentaron el cartel de la convocatoria del certamen de decoración navideña para locales comerciales y de hostelería

La Concellería de Promoción Económica de A Pobra pone en marcha una nueva edición de su ‘Concurso de Embelecemento de Establecementos Comerciais e Hostaleiros no Nadal’, con el que pretende fomentar la participación del tejido empresarial local en la creación de un ambiente festivo y atractivo durante esas fechas tan entrañables, y “avivar o espírito do Nadal, dinamizar e estimular o consumo nestas datas", dijo la edila de dicha área, Amparo Cerecedo, en la presentación de esta convocatoria.

Cerecedo inssitió en que tratan de "implicar aos comercios e locais hostaleiros” en esta iniciativa abierta a la participación de todos los negocios comerciales y hosteleros del municipio, siempre y cuando dispongan de escaparate, fachada o de un espacio visible desde la vía pública. Detalló que el Ayuntamiento pobrense establece dos categorías en esta certamen, una para los comercios y otra para los locales de hostelería.

Inscripciones

La inscripción podrá formalizarse hasta el martes 25 de noviembre a través del envío a la dirección de correo electrónico promocioneconomicapobra@gmail.com un mensaje en el que figuren el nombre del establecimiento, su dirección, postal completa, persona de contacto y número de teléfono, categoría de participación y epígrafe del IAE correspondiente según el tipo de negocio.

Las respuestas a la solicitudes las ofrecerá personal técnico municipal que confirmará la participación en el concurso. Una vez completado ese primer paso, los participantes deberán colocar las decoraciones navideñas y mantenerlas, como mínimo, hasta el 6 de enero. Asimismo, deberán remitir a la misma dirección de correo electrónico un mínimo de cuatro fotografías de la decoración y que serán evaluadas por un jurado.

Criterios de valoración

En la decisión sobre los ganadores del concurso se tendrán en cuenta aspectos como la creatividad y originalidad, la estética y armonía del conjunto, la iluminación y ambientación de Nadal, la integración con el entorno urbano y la contribución al embellecimiento general de la villa. Asimismo, la ornamentación del interior y exterior del local será otra de las cuestiones que serán valoradas en la decisión para conceder los galardones. Tras la deliberación, se entregarán dos premios por cada una de las categorías, un primero de 1.000 euros y un segundo de 500 euros.