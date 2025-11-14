Augas de Galicia lleva a cabo tareas de conservación fluvial, con retirada de árboles caídos y biomasa, en 5,5 kilómetros de varios ríos en A Pobra

Uno de los principales objetivos de la intervención de Augas de Galicia en los cauces fluviales pobrenses pasa por evitar atoramientos

La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, a través de Augas de Galicia, ejecuta actuaciones de conservación y mantenimiento fluvial en más de 5,5 kilómetros en varios ríos de A Pobra. En concreto, la realización de esas labores, que se prolongarán durante aproximadamente diez semanas, ya fueron comunicadas al Ayuntamiento y que se desarrollarán en en más de 1,5 kilómetros del río Lérez, en otros 1,5 kilómetros del río Pedras, y en algo más de 1,4 kilómetros en el Río Xundarama. A mayores, también se actuará en tramos del regato Romeiras, del río Morto y de un cauce fluvial innominado a su paso por Santa María do Xobre.

Los trabajos que se acometarán consistirán en la retirada de árboles caídos y biomasa presente en los canales fluviales para evitar atoamientos u obstrucciones, así como en la eliminación de especies exóticas invasoras. Esas tareas se realizarán con la utilización de motosierras, rozadoras, podadoras y otras herramientas manuales y, además, el personal contará con el apoyo de maquinaria de mayores dimensiones como un camión y una carretilla de carga.

Mejorar los lechos

La finalidad última de esta intervención es la de mejorar los lechos fluviales para favorecer las condiciones naturales del ecosistema de los ríos, actuando en las áreas en las que la Xunta de Galicia tiene competencias, fuera de las tramas urbanas fluviales de responsabilidad municipal

Una vez concluyan esos trabajos programados por el organismo hidráulico dependiente de la Xunta de Galicia, esos tramos fluviales quedarán despejados de maleza, posibilitando así la circulación fluida de las aguas. Desde Augas de Galicia indican que desarrollan estas acciones en el marco el programa de mantenimiento, conservación y mejora del dominio público hidráulico de las bacías de Galicia-Costa y en las zonas de acceso y protección. En el caso de la localidad pobrense, además, se trata del mantenimiento de zonas catalogadas como de alto riesgo potencial significativo de inundación (Arpsi).