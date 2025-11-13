Mi cuenta

A Pobra

Una treintena de trabajos de diferentes disciplinas artesanales se exhiben hasta fin de mes en la casa de cultura de A Pobra

El público puede encontrar la obra ganadora de la modalidad tradicional, 'Coitelos de cociña Damasco' de Borja Canedo, así como 'Nasa', con la que Ezequiel Franchi se impuso en categoría contemporánea

Chechu López
13/11/2025 06:30
La exposición de obras del XV Certame de Artesanía 'Antonio Fraguas' se puede visitar en la casa de cultura pobrense hasta el 30 de noviembre
Chechu Río

La casa de cultura 'Raquel Fernández Soler', de A Pobra, acoge hasta el día 30 de este mes la exposición itinerante del XV Certame de Artesanía ‘Antonio Fraguas’, promovida por la Diputación de A Coruña y que cuenta con una treintena de piezas, entre las que se incluyen las obras ganadoras en esta edición y otras seleccionadas por el jurado del concurso. Se trata de una colección con la que se busca darle a los visitantes una visión amplia de la artesanía gallega contemporánea y tradicional.

Entre las obras expuestas, el público puede encontrar la ganadora de la modalidad tradicional, 'Coitelos de cociña Damasco' de Borja Canedo Martínez. Además, los espectadores podrán apreciar 'Nasa', obra con la que Ezequiel Franchi Gil se impuso en la modalidad contemporánea del referido certamen. Además de esos trabajos, en la muestra figuran otras 25 obras de disciplinas variadas como la joyería, la cerámica, la carpintería y la construcción de instrumentos, entre otras. Esta exposición se podrá visitar de lunes a viernes en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00.

Chechu Río

