Aurora Marco presenta en A Pobra el libro en que recupera la memoria de una profesora que dejó una profunda huella en sus alumnas de la villa pobrense

Aurora Marco muestra su libro dedicado a la maestra compostelana María Vázquez, que fue represaliada por el franquismo en 1936 Javier Alborés

El auditorio de la biblioteca municipal ‘Victoriano García Martí’, de A Pobra, albergará a partir de las de las ocho de esta tarde el acto de presentación del último libro de Aurora Marco y que lleva por título ‘María Vázquez, a mestra socialista eliminada polo franquismo’, en el que recoge la historia de esta mujer que fue represaliada en 1936. Se trata de una obra en la que recupera la memoria de la profesora compostelana de la que destaca su vínculo con la localidad pobrense, en donde, tras acabar sus estudios de Magisterio en A Coruña, impartió clases durante más de una década. En ese periodo dejó una profunda huella en sus alumnas, "ás que estimulaba e as empoderaba", según la autora, quien agregó que trasladaron lo aprendido con ella a las siguientes generaciones, pero que también lo utilizaron para emprender talleres o negocios o buscaron su porvenir fuera.

"Resoaron na noite os disparos que acabaron coa vida dunha mestra vocacional, dunha renovadora pedagóxica, dunha muller progresista, militante socialista, afervoada defensora dos dereitos femininos". De esta manera es como Aurora Marco introduce al lector en su nueva obra literaria sobre una mujer de la que reconoce que "tiña un compromiso social que a levou a involucrarse con frecuencia en accións humanitarias", de la que destaca su compromiso con la defensa de los derechos femeninos, y de la que también destaca su militancia socialista, que la convirtió en la primera mujer que dio un mitin en Miño en una época en la que las mujeres actuaban de oradoras.

Para esta cita literaria se anuncia la asistencia e intervención, además de la propia autora, de la concejala de Cultura, Patricia Lojo; de la presidenta de la Asociación Cultural Barbantia, Maria Xesús Blanco, y del editor Henrique Alvarellos, responsable de la publicación del libro. La referida concejala anima a los vecinos a acudir a esta presentación para "coñecer a figura e o legado dunha muller referente na docencia e tamén na política que garda, ademais, unha importante vinculación co noso concello". Durante el evento, el público tendrá la oportunidad de descubrir de la mano de Aurora Marco cómo fue el proceso de investigación y de escritura de este trabajo, y podrá realizar preguntas y exponer sus dudas y apreciaciones.