A Pobra

BarbanTEA programa para el 22 de noviembre en A Pobra una acción divulgativa sobre sexualidades y autismo

Tendrá lugar en el auditorio de la biblioteca municipal a partir de las seis y media de la tarde y se prolongará durante las dos horas siguientes

Chechu López
12/11/2025 06:40
Cartel divulgativo sobre la conferencia que impartirá Martina González Veiga sobre sexualidad y autismo el día 22 de noviembre en A Pobra
Cartel divulgativo sobre la conferencia que impartirá Martina González Veiga sobre sexualidad y autismo el día 22 de noviembre en A Pobra

El auditorio de la biblioteca municipal de A Pobra albergará el próximo 22 de noviembre, entre las seis y media y las ocho y media de la tarde, una nueva actividad dentro de la programación de ‘Tardea con BarbanTEA’, de conversación, consejos y café. Consistirá en una conferencia sobre ‘Sexualidades y autismo’, que será impartida por Martina González Veiga, psicosexóloga especializada en terapia sexual y relacional. Esta actividad está organizada por la Asociación de Trastornos del Espectro Autista de O Barbaza y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento pobrense y de la entidad financiera Caixabank.

Un momento de los festejos bajo la carpa

Decenas de personas participan en la comida de San Martiño pero se quedan sin orquestas
C. Hierro
La reunión con la Asociación de Empresarios de Ribeira contó con la asistencia de varios componentes del Gobierno local encabezados por la alcaldesa, Mariola Sampedro

El Gobierno de Ribeira valora la opción de retomar el Bono Comercio para buscar reactivar las ventas, en particular, y la economía local, en general
Chechu López
Adrián Rodríguez defiende un balón en el partido ante Viveiro

Adri Rodríguez lidera la imparable maquinaria atacante del Céltiga FC
María Caldas