BarbanTEA programa para el 22 de noviembre en A Pobra una acción divulgativa sobre sexualidades y autismo

Cartel divulgativo sobre la conferencia que impartirá Martina González Veiga sobre sexualidad y autismo el día 22 de noviembre en A Pobra

El auditorio de la biblioteca municipal de A Pobra albergará el próximo 22 de noviembre, entre las seis y media y las ocho y media de la tarde, una nueva actividad dentro de la programación de ‘Tardea con BarbanTEA’, de conversación, consejos y café. Consistirá en una conferencia sobre ‘Sexualidades y autismo’, que será impartida por Martina González Veiga, psicosexóloga especializada en terapia sexual y relacional. Esta actividad está organizada por la Asociación de Trastornos del Espectro Autista de O Barbaza y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento pobrense y de la entidad financiera Caixabank.