La ampliación del refugio de animales de A Pobra le permite contar con cuatro módulos para gatos, otro para cuarentena y uno más para inmunodeprimidos

La ampliación del recinto para acogida de animales que había en una parcela de A Tomada contó con 63.416 euros de ayuda

El Ayuntamiento pobrense viene de reforzar su compromiso con el bienestar animal a través de la ampliación del refugio municipal ubicado en una parcela del polígono industrial de A Tomada, que gestiona la Protectora ‘Moura’. Se invirtieron 63.416 euros procedentes de una subvención del Fondo de Compensación Ambiental no competitivo de la Xunta de Galicia, para apoyar a las administraciones locales en la mejora del medio natural. Los objetivos de las acciones acometidas consistieron en mejorar la recogida y la atención, así como separar las especies caninas y felinas. Así, se crearon espacios independientes y acondicionados para garantizar el bienestar de los animales y reforzar el control de las poblaciones asilvestradas en el municipio.

Así, parte de esa cuantía económica se destinó a la instalación de cuatro módulos de gatera con capacidad para una decena de mininos por cubículo y cada uno cuenta con patio enrejado y con zonas altas y bajas dotadas de proyección de sombra. También hay un módulo de cuarentena, con patio de esclusa, dirigido a animales inmunes que tengan que estar separados del resto, y otro para animales inmunodeprimidos con patio propio aislado y con diferentes alturas y zonas sombreadas.

Cada uno de esos nuevos espacios está dotado con divisiones interiores mediante tabiquería ligera forrada de vinilo lavable, una puerta de chapa de aluminio y ventanas para la iluminación y ventilación natural, y carpinterías tipo mosquitera que permiten ventilar sin riesgo de escapes. Esa zona dispone de un pasillo cerrado que comunica los módulos y que hace las funciones de elemento de seguridad para evitar fugas al abrir las puertas de acceso de los patios. Impermeabilización y drenaje

Impermeabilización y drenaje

La intervención contempló la retirada de tierra vegetal y adaptación de la explanada, construcción de un muro de contención de hormigón armado de un metro de altura con sistema de impermeabilización y drenaje, ejecución de una solera de hormigón armado pulido sobre la que se instalaron los módulos, instalación de pórticos de acero galvanizado para el cierre de patios y pasillos y creación de una red de sumideros y drenaje de aguas fecales conectada a la existente. Las acciones ejecutadas se completarán con la colocación de casitas, elementos para rascar, cuerda, escaleras e, incluso, hamacas para que los felinos estén cómodos.

Para supervisar las actuaciones realizadas, acudieron la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, y el alcalde, José Carlos Vidal. El mandatario local y responsable del área municipal de Benestar Animal dijo que este refugio “nos converte en referentes na comarca”. “Para nós os animais que entran neste refuxio non son números. Cada can e cada gato levan detrás unha historia case sempre dramática e, por iso, o noso obxectivo é que cando entren nestas instalacións estean nas mellores condicións posibles”, precisó Vidal.