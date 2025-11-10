El Gobierno local pobrense cifra en casi 225.000 euros el dinero que destinó este año a obras y mejoras en instalaciones deportivas y ayudas a clubes

El concejal Eloy Sobrido, acompañado de deportistas premiados, hizo balance de inversiones y ayudas de su departamento Cedida

El Ayuntamiento de A Pobra destinó este año 224.346 euros a obras, mejora y acondicionamiento de instalaciones deportivas y a ayudas directas e indirectas a clubes y entidades de esa área. Así lo dio a conocer a primera hora de esta mañana el concejal Eloy Sobrido, quien subrayó que con ello se reafirma el compromiso del Gobierno local con el "deporte e cos clubs e entidades deportivas do municipio". Lo hizo en este momento, cuando falta poco más de mes y medio para acabar el año y presentar el balance en cifras del área de Deportes a lo largo del presente ejercicio económico. El edil manifestó que esa cantidad es incluso superior, pues precisó que a ello habría que sumar "as actividades propias que organizamos desde a Concellería de Deportes, como son a Carreira Popular ou a Milla Nocturna e a colaboración que prestamos para outras citas como, por exemplo, o Torneo Internacional Congalsa de Fútbol Base".

Por otro lado, Sobrido indicó que se destinaron 104.296 euros al apartado de nuevas inversiones, y detalló que , entre las actuaciones ejecutados en 2025, figuran el campo de fútbol de A Alta, con 38.000 euros, y que supuso la demolición del muro y el acondicionamiento de la zona de aparcamiento. Y agregó que el Ayuntamiento también llevó a cabo intervenciones en el campo de fútbol de Cadreche (21.000 euros) y en el polideportivo de A Tomada (unos 3.000 euros). El edil dijo que a lo largo de este año se destinaron cerca de 40.000 euros al mantenimiento de las instalaciones deportivas. “Trátase dunha partida coa que se actuou en todas as dependencias, procurando que estas estean nas mellores condicións posibles para os usuarios", precisó Eloy Sobrido.

Aparte de las inversiones, el concejal de Deportes refirió el "esforzo" que el Gobierno local realiza en los últimos años en el apartado de ayudas, precisando que en el caso de las directas ascendieron a 61.000 euros, mientras que las indirectas, según los cálculos de su departamento, la cantidad ronda los 20.000 euros “dirixidos á compra de trofeos e á disposición e préstamo de servizos para eventos: ambulancias, os baños portátiles, escenarios, etc.”. Sobrido agradeció la labor que hace el personal del área municipal de Deportes y que calificó de "fundamental". E incidió en la voluntad de "continuar apostando polo noso tecido deportivo, que cumpre unha función esencial no concello".