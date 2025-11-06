Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Pobra

Portos de Galicia se compromete ante directivos del Club de Remo Puebla a arreglar la rampa contigua a su antigua sede, que arrasó un voraz incendio

El presidente del ente portuario indicó que están a la espera del informe preceptivo de compatibilidad con la Estratexia Mariña solicitado hace un año a la Demarcación de Costas del Estado

Chechu López
06/11/2025 09:25
El presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, se reunió ayer con directivos del Club de Remo Puebla
El presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, se reunió ayer con directivos del Club de Remo Puebla
Cedida

El presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, acompañada por la jefa de zona centro de dicho ente autonómico, Lorena Solana, le confirmó a la integrantes de la directiva del Club de Remo Puebla "a plena disposición" del ente público del que es máximo dirigente para ejecutar las obras de mejora de la rampa contigua a la antigua sede de la entidad. Así se lo dio a conocer en la reunión que mantuvieron ayer y les precisó que se encuentran a la espera del informe preceptivo de compatibilidad con la Estratexia Mariña solicitado a la Demarcación de Costas del Estado en octubre del año pasado.

En ese encuentro, José Antonio Álvarez les ratificó a sus interlocutores la posibilidad de seguir empleando la nave de consignaciones como sede provisional de la entidad y analizó con ellos las condiciones actuales de la misma y que el club deportivo pobrense está utilizando a la espera de que se concrete el arreglo, por parte del Ayuntamiento, de la antigua nave que quedó arrasada por un voraz incendio en la noche víspera del pasado Día de Reyes. Por último, Portos de Galicia mostró su colaboración con la promoción del deporte en las instalaciones náutico-recreativas de titularidad autonómica.

Te puede interesar

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, compareció en el pleno del Parlamento para responder a una pregunta del BNG

El conselleiro de Sanidade defiende que lograron contratar a dos médicos para hacer frente a la falta de facultativos en el centro de salud de A Pobra
Chechu López
Un Citroën Saxo fue uno de los tres vehículos que se vieron implicados en el accidente de tráfico múltiple en la Avenida de Ferrol, en Ribeira

Heridas seis personas en un accidente con tres coches implicados en la Avenida de Ferrol, en Ribeira
Chechu López
El director del Museo de Artes do Gravado, Pastor Rodríguez, fue uno de los guías del público por la exposición 'A beleza do efémero'

El Museo de Artes do Gravado se hace presente en Vigo con la cesión de la muestra 'A beleza do efémero' de arte en Japón y el vínculo Europa-Oriente
Chechu López
Presentación del magosto de Ribeira

Ribeira celebra esta sábado un magosto popular que reivindica “cultura, lingua e tradicións”
Fátima Pérez