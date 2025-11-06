Portos de Galicia se compromete ante directivos del Club de Remo Puebla a arreglar la rampa contigua a su antigua sede, que arrasó un voraz incendio

El presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, se reunió ayer con directivos del Club de Remo Puebla Cedida

El presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, acompañada por la jefa de zona centro de dicho ente autonómico, Lorena Solana, le confirmó a la integrantes de la directiva del Club de Remo Puebla "a plena disposición" del ente público del que es máximo dirigente para ejecutar las obras de mejora de la rampa contigua a la antigua sede de la entidad. Así se lo dio a conocer en la reunión que mantuvieron ayer y les precisó que se encuentran a la espera del informe preceptivo de compatibilidad con la Estratexia Mariña solicitado a la Demarcación de Costas del Estado en octubre del año pasado.

En ese encuentro, José Antonio Álvarez les ratificó a sus interlocutores la posibilidad de seguir empleando la nave de consignaciones como sede provisional de la entidad y analizó con ellos las condiciones actuales de la misma y que el club deportivo pobrense está utilizando a la espera de que se concrete el arreglo, por parte del Ayuntamiento, de la antigua nave que quedó arrasada por un voraz incendio en la noche víspera del pasado Día de Reyes. Por último, Portos de Galicia mostró su colaboración con la promoción del deporte en las instalaciones náutico-recreativas de titularidad autonómica.