El conselleiro de Sanidade defiende que lograron contratar a dos médicos para hacer frente a la falta de facultativos en el centro de salud de A Pobra
El BNG denunció la “marxinación” que sufren los pobrenses en atención sanitaria y acusó a la Xunta de usar las listas de contratación de médicos de Atención Primaria según “intereses partidistas”
El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, declaró ayer que el centro de salud de A Pobra tiene cubiertas en la actualidad cinco de las seis plazas de médico de cabecera “de forma efectiva”, y agregó que el cupo de las sexta está siendo asumido por el resto de facultativo que atienden el servicio. Así lo dijo en respuesta a una pregunta presentada por la diputada nacionalista Rosana Pérez en el Parlamento de Galicia, y precisó que non hay médicos de familia para en las listas de contratación, “posto que o Goberno Central permanece impasible ante o déficit de facultativos de Atención Primaria”. En ese sentido, y ante el déficit de ese tipo de profesionales, manifestó que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) logró contratar a dos médicos que desde este pasado lunes pasado cubren una vacante y unas vacacións de personal en el ambulatorio pobrense.
Gómez Caamaño refirió que, con cinco facultativos disponibles, les corresponde una media de 1.550 pacientes por cada médico, “o que sitúa as cotas dentro das referencias establecidas polo Ministerio de Sanidade e das sociedades científicas como axeitadas”. Respecto al servicio de Pediatría, el conselleiro indicó que no se están produciendo demoras y que se atiende en el propio día.
El titular de la cartera sanitaria explicó que los recursos asistenciales están ordenados y distribuídos de tal modo que se garantiza “a mellor cobertura a toda a poboación e tratando de non sobrecargar innecesariamente aos profesionais”. Así, indicó que cuando un pobrense tiene una urgencia puede acudir directamente al médico de familia en el horario de su cupo, y si la urgencia es fuera del horario de su médico, debe acudir al PAC de Ribeira, abierto desde las tres de la tarde, mientras que si se produce por la noche, a partir de las 22.00 horas, en sábado, domingo o festivo, el paciente debe acudir al PAC de A Pobra. El conselleiro incidió en que este es el horario establecido desde siempre para el PAC de la villa pobrense, es decir, de lunes a viernes desde las diez de la noche hasta las ocho de la mañana siguiente y los fines de semana y los festivos está disponible las 24 horas.
Gómez Caamaño aprovechó para reiterar lo ya anunciado hace unas semanas en la visita que realizó al Hospital do Barbanza, de que la Xunta de Galicia reserva en su presupuesto para el próximo ejercicio económico una partida de 460.000 euros para dotar a la comarca barbanzana de una ambulancia medicalizada, que dijo que estará funcionando en el primer trimestre de 2026 y que dará cobertura a los cuatro municipios que la conforman, así como a la vecina localidad de Porto do Son.
También recordó la adjudicación de una nueva sala de radiología robotizada para el Hospital do Barbanza, con un sistema de radiología portátil que, previsiblemente, comenzará a funcionar en diciembre, además de la compra de un mamógrafo para lo que se reservan 326.000 euros. Y, por último, agregó que antes de que la Xunta de Galicia sacará a licitación antes de que remate este año la redacción del proyecto del hospital de día hospital de día oncohematológico y que se procederá a la mejora de la eficiencia energética del complejo asistencial ubicado en el lugar de Salmón, en la parroquia ribeirense de Oleiros, con una inversión de un millón de euros que está contemplada en el presupuesto autonómico.
El BNG ve "marxinación"
Por su parte, Rosana Pérez denunció en el pleno parlamentario la “marxinación” que, a su juicio, sufren los pobrenses en atención sanitaria y acusó al Gobierno gallego de utilizar las listas de sustitución y contratación de médicos de Atención Primaria en función de “intereses partidistas”. “¿Cando lles vai interesar cubrir as prazas da Pobra? ¿Ata cando vai seguir vostede queimando aos profesionais e aos usuarios da Sanidade Pública no Barbanza?”, preguntó la diputada frentista al conselleiro Antonio Gómez Caamaño, a quien reprobó la falta reiterada de médicos en el ambiulatorio pobrense como “o peche unilateral do PAC entre as tres da tarde e as dez da noite, que se mantén desde hai xa máis dun ano”.
A este respecto, Pérez Fernández recordó que los pobrenses empezaron a movilizarse hace un delante de su centro de salud para reivindicar la cobertura de las plazas de tres médicos de un total de siete que, precisó, debería haber en ese ambulatorio y que, sólo tras esas protestas, la Consellería reaccionó ordenando la cobertura de dos facultativos con contratos eventuales. “É dicir, en Galicia, neste país no que segundo vostede non hai médicos, inmediatamente despois da numerosa protesta do día 3, apareceron dous na Pobra e que, evidentemente, volverán desaparecer en canto xurda outro lume que vostedes consideren máis importante”, subrayó la diputada del BNG.
"Uso indecente"
Rosana Pérez, que acusó a la Consellería de Sanidade del uso “indecente” de las listas de personal facultativo, argumentó también que quedó en evidencia en Ribeira, donde “despois de anos de deterioro brutal da asistencia no centro de saúde, repetíndonos ata a saciedade que non hai médicos, que non poden facer nada, que a culpa é de Madrid, empezaron a chegar facultativos xusto despois da súa moción de censura como pago polos servizos prestados aos trileiros do PBBI”. Por eso, la diputada nacionalista le preguntó directamente a Gómez Caamaño en qué lista de sustituciones estaban esos médicos y “cal é a legalidade do sistema, absolutamente indecente, que utilizan para cubrir prazas, ou non cubrilas, segundo os intereses partidistas”.
En su intervención, la parlamentaria del BNG recordó en relación al PAC de A Pobra que “a reducción de horario de oito da maña a tres da tarde implicou desviar á veciñanza deste concello ao PAC de Ribeira, “que leva anos nunha situación extrema por mor do seu desleixo e da súa irresponsabilidade”. “Nunha mesma xogada, desatende o PAC da Pobra e recarga ao de Ribeira, onde aumentaron tamén as saídas de ambulancias a domicilio e a maior distancia”, agregó. Rosana Pérez advirtió a Antonio Gómez en su pregunta que los galegos “precisan solucións e non a súa propaganda”, a la vez que lo acusó de “facer que a situación dos centros de saúde e dos hospitais da sanidade pública sexa cada día peor”.