Dos concejalas de A Pobra intercambian experiencias de políticas locales en un encuentro de mujeres electas en Palma de Mallorca

Entre las cuestiones a tratar figuran la transformación de la gestión local con perspectiva de género, el papel de las féminas en la política local y consecución de la paridad en el horizonte de 2030

Chechu López
06/11/2025 16:30
Amparo Cerecedo y Patricia Lojo se desplazaron a Palma de Mallorca para participar en un encuentro de mujeres electas
Amparo Cerecedo y Patricia Lojo se desplazaron a Palma de Mallorca para participar en un encuentro de mujeres electas
Las concejalas pobrenses Patricia Lojo y Amparo Cerecedo se desplazaron, de la mano del Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, hasta Palma de Mallorca para participar en la segunda edición del Encuentro Internacional de Mujeres Electas ‘Les Elegides’ del Fons Mallorquí de Cooperació. Esta actividad, que se prolongará hasta mañana, funciona como un punto de intercambio de experiencias de políticas locales entre trece países, y en la que A Pobra es el único municipio barbanzano con presencia en el mismo y en el que se persigue el objetivo de fortalecer el liderazgo de las mujeres, reflexionar sobre las resistencias que afrontan para permanecer en el cargo y destacar su rol innovador en la transformación de los servicios públicos.

Además de las edilas socialista y nacionalista de A Pobra, este evento cuenta con representantes de otras localidades gallegas, como son las alcaldesas de Burela y Muros y concejalas de Bergondo, Nigrán y Malpica de Bergantiños. El programa de este encuentro contempla numerosas conferencias a cargo de representantes procedentes de Europa, África, América Latina y del países bañados por el Mar Mediterráneo. Entre las cuestiones que se tratan en el mismo figuran la transformación de la gestión local con perspectiva de género, el papel de las mujeres en la política local y la consecución de la paridad de cara al horizonte del año 2030.

