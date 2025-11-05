Servizos Sociais y Amigos de Galicia promueven el uso de las TIC entre los mayores de A Pobra

Amparo Cerecedo y Ricardo Lago presentaron la actividad relacionada con las TIC dirigido a personas mayores de A Pobra Cedida

La Concellería de Servizos Sociais de A Pobra y la Fundación Amigos de Galicia desarrollarán este mes un programa formativo para promover el empleo de nuevas tecnologías entre los mayores de la localidad. Así lo dieron a conocer la edila dicha área de gobierno, Amparo Cerecedo, y el director del centro sociocomunitario, Ricardo Lago Simil, quienes animaron a los vecinos de la localidad pobrense a sumarse a estas acciones “nas que aprenderán a usar o teléfono móbil e, sobre todo, sacar proveito deles para o seu día a día”, precisó la edila.

Las sesiones, que se llevarán a cabo en el centro sociocomunitario, darán comienzo el lunes 10 de noviembre, de 10.00 a 12.30 horas, mismo horario que en las dos siguientes jornadas, que serán los días 17 y 24. En cuanto a los contenidos, se abordarán cuestiones como el uso de cajeros automáticos y las máquinas de turnos, el empleo del teléfono móvil o smartphone y de la app Chave 365 del Sergas. El plazo de inscripción ya está abierto y los interesados podrán tramitar sus solicitudes tanto en el centro sociocomunitario como en el área municipal de Servizos Sociais.