Arrancadeira programó para el 8 de noviembre su quinto magosto con foliadas, baile y conciertos

Un nuevo magosto organizado por Arrancadeira incluirá actuaciones musicales y de baile Cedida

Arrancadeira, en colaboración con la Concellería de Cultura y la Diputación de A Coruña, organiza para este sábado, 8 de noviembre, la quinta edición de su magosto, para el que se anuncia un completo programa de actividades con foliadas, baile tradicional y conciertos. A cita dará comienzo a las cinco de la tarde en la Praza Alcalde Segundo Durán y la edila Patricia Lojo, anima a los vecinos a asistir, incidiendo en el “grande esforzo que a entidade fai, ano tras ano, para desenvolver este evento”.

El arranque será con una foliada en la que tomarán parte catorce agrupaciones procedentes de la localidad pobrenses y de otras del entorno, como Andavía, As Garridiñas, As Ruliñas, As Sivalveiras, Bailadela, Chorimas, Ebora, Eiradela, Fogo Fatuo, Tahúme, Nunca é tarde, Os Pequenos do Barbansa, Vai de Roda y los anfitriones. El programa seguirá con un taller de baile tradicional de iniciación a cargo de Alejandro Martínez y el cierre a las 22.00 con un primer concierto de Maghúa e Ghazafellos y luego con una foliada libre.