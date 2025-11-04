A Pobra puso en marcha un proyecto piloto para la recogida de biorresiduos del contenedor marrón en las zonas de hostelería y la plaza de abastos

Uno de los contenedores para la quinta fracción fue instalado en la zona de Cabío Chechu Río

A Pobra puso en funcionamiento este pasado fin de semana un proyecto experimental para el sistema de recogida del quinto contenedor en las zonas con negocios de hostelería y en las inmediaciones de la plaza de abastos. Para ello, el Ayuntamiento instaló un total de 32 contenedores marrones con cierre y entregará, próximamente, nuevos recipientes a los responsables de esos establecimientos para facilitar la separación de la fracción orgánica.

El alcalde, José Carlos Vidal, acompañado de la técnica municipal de Medio Ambiente, Beatriz González, incidió en la idea de que esta medida persigue avanzar hacia un modelo "máis eficiente, sostible, respectuoso co medio ambiente e sen custo adicional para a veciñanza”, y que esos son los objetivos que pretende que se consigan con la colocación de ese quinto contenedor de materia orgánica.

El primer edil confirmó que la Administración local puso en marcha este pasado sábado ese nuevo servicio de recogida de biorresiduos por medio de la instalación de una treintena de recipientes marrones en las inmediaciones de los referidos negocios que son conocidos como "grandes productores". De todas maneras, Vidal aclaró que dicha prestación no está todavía disponible para la ciudadanía en general, sino que se trata "dun proxecto piloto implantado en puntos concretos nos que se localizan os grandes produtores".

Vaciado

El alcalde pobrense precisó que durante los meses de invierno, desde octubre a marzo se vaciarán los 32 contenedores marrones los lunes, los miércoles y los sábados, mientras que en verano esas labores se realizarán todos los días, exceptuando los domingos, con la finalidad de prevenir malos olores y acumulación excesiva, sobre todo en los meses de más calor. Paralelamente a la colocación de esos contenedores, el regidor local avanzó que se entregará a los responsables de los referidos negocios unos recipientes de menores dimensiones, con capacidades para 60, 80 y 120 litros, y bolsas específicas. Se trata de un material que los hosteleros podrán emplear para el almacenamiento y posterior depósito de los residuos en los contenedores exteriores.

Desde el Gobierno local se destaca que la eficacia y la sostenibilidad son dos de las ventajas más importantes que traerá consigo la implantación del quinto contenedor, a la que añade la económica. “Ata o de agora, a fracción orgánica trasladábase mesturada con outros residuos á planta de Cerceda, cun custo para o Concello de 95 euros máis IVE por tonelada. O novo modelo, con separación da fracción orgánica en orixe, suporá o traslado de residuos á instalación designada pola Xunta de Galicia, localizada en Vilanova de Arousa. Unha vez alí, os residuos serán tratados e transformados en compost de calidade, o que suporá un menor impacto económico nas arcas municipais”, precisaron.

También se informó que personal especializado en la materia llevó a cabo en los últimos días la entrega de las llaves y de material informativo a los responsables de los establecimientos, aclaró las dudas que pudieran tener y les ofreció unas pautas para el uso correcto de los mismos. Las personas que precisen más información pueden contactar con el Ayuntamiento pobrense llamando al número de teléfono de contacto 981 843 280 y preguntar por el departamento de Medio Ambiente.