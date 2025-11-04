Mi cuenta

A Pobra

A Pobra disfrutó de los romances de ciego interpretados en la alameda por Borja Insua dentro del ciclo dedicado a Valle-Inclán

​Para el día 8 de noviembre se programó el taller de caligrafía artística ‘Arte da rotulación e lettering’, que impartirá Alba Farto en la sala de iconografía contemporánea del Museo Valle Inclán

Chechu López
04/11/2025 06:00
El titiritero, actor y escultor Borja Insua representó en lka alameda pobrense el papel de Bulubú dentro de la obra 'Xan Quinto e outros romances de cego'
Chechu Río

A Pobra dio cabida el domingo a la antepenúltima actividad de las XXVII Xornadas de Homenaxe a Valle-Inclán, que consistió en la escenificación de calle de ‘Xan Quinto e outros romances de cego’ en la alameda, tras salir del museo que lleva el nombre del ilustre escritor, modificándose los planes iniciales que apuntaban que partiría de la Prazada Fonte dos Catro Canos. Ese espectáculo corrió a cargo de Títeres Alakrán, con el titiritero, actor y escultor Borja Insua en el papel de Bulubú. 

Este próximo sábado, 8 de noviembre, está previsto que dentro de la programación dedicada a ensalzar la figura y la obra del autor de 'Luces de bohemia' se desarrolle el taller de caligrafía artística ‘Arte da rotulación e lettering’, que impartirá Alba Farto en la sala de iconografía contemporánea del Museo Valle Inclán (11.30 horas). El ciclo se cerrará el día 15, a partir de las ocho de la tarde, con Teatro en Punto, que llevará a la calle la obra ‘A miña irmá Antonia’, una de las novelas breves de Valle-Inclán y con dirección de Gloria Rico Galán, desde la alameda hasta la Praza Fonte dos Catro Canos. 

Paralelamente, durante este ciclo en homenaje al creador del esperpento se está desarrollando la acción cultural ‘De Santos a Nadal-Letras de aquí e acolá’, con colocación de marcadores conmemorativos en negocios de la villa pobrense  y en los que se recogen palabras de amor de Valle-Inclán hacia A Pobra.

