La IX Xornadas Micolóxicas de A Pobra incluyen una salida al campo, un shocooking, talleres, la charla de un experto y exposiciones de setas

Beatriz González y Xosé Lois Piñeiro presentaron el cartel de una nueva edición de las jornadas micológicas de A Pobra con sus diferentes actividades Chechu Río

A Pobra albergará desde mañana y hasta el domingo diversas actividades dentro de la programación de sus IX Xornadas Micolóxicas, que se suman al concurso fotográfico que sobre esa temática se convocó y que, una vez cerrado el plazo de presentación de trabajos, cuenta con 25 participantes. El de Medio Ambiente, Xosé Lois Piñeiro, acompañado de la técnica municipal de dicho departamento, Beatriz González, desveló las actividades incluidas en este ciclo, en el que se contemplan una salida al campo, un shocooking, talleres, la conferencia de un experto y exposiciones de setas. "Volvemos contar cunha oferta completa, dando a coñecer o aproveitamento deste recurso natural típico do outono en Galicia, pero tamén sensibilizando sobre a necesidade de conservar os nosos bosques nas mellores condicións posibles”, declaró el edil.

La primera actividad llegará este miércoles, 5 de noviembre, con los talleres micófilos en los colegios Salustiano Rey Eiras y Pilar Maestú Sierra que impartirá personal del colectivo medioambiental Amabul. Este próximo viernes tendrá lugar a partir de las ocho y media de la tarde en el auditorio de la biblioteca municipal la charla ‘Ven coñecer o xénero russula, por se che pica a curiosidade’, que correrá a cargo de José María Traba Velay. El calendario de actividades proseguirá al día siguiente, por un lado, en la plaza de abastos con una exposición en la que, desde las diez de la mañana, se exhibirán al público numerosos ejemplares de cogumelos, mientras que en el local de la Cofradía de Pescadores de A dará cabida a talleres micófilos sobre ‘Cultivo de Pleurotus’.

Estas sesiones se celebrarán en diferentes franjas horarias en función del público destinatario. Así, la primera será para un máximo de 20 niños hasta 12 años, que podrán ir acompañados de un adulto y que se desarrollará de 11.00 a 13.00 horas, mientras que la segunda, que estará dirigida a adultos y se realizará de 17.00 a 19.00 horas. Para participar en ambas, que serán impartidas por personal especializado de MycoGalicia Plantae.

Clausura

El domingo 9 llegará el momento de bajar el telón a estas jornadas, y se hará a partir de las diez de la mañana con una salida al campo y desde la una de la tarde se podrá ver en el mercado municipal una exposición de las setas recogidas durante la excursión matinal. Además, el m ismo recinto que albergará esa muestra micológica será escenario de la entrega de los premios del IX Concurso Fotográfico de Micoloxía. La jornada rematará a partir de las dos de la con un showcooking a cargo de Kike Piñeiro, natural de A Pobra y chef del restaurante ‘A Horta do Obradoiro’ de Santiago de Compostela.

Todas las actividades programadas son de carácter gratuito, pero algunas de ellas requieren inscripción previa, como los talleres micófilos del sábado y la salida al campo y la degustación gastronómica do domingo, con preferencia en este último para quienes participen en la salida al campo. Los interesados pueden anotarse a través del envío de un mensaje a la dirección de correo electrónico apobra.micoloxia@gmail.com.