A Pobra

Retiran dos puntos del orden del día del último pleno municipal de A Pobra debido a que sus expedientes estaban incompletos

Uno fue la adhesión del Ayuntamiento a la Comunidad Energética Pobra Sostible, pues Intervención advirtió la falta de memoria económica o estudo de viabilidade sobre sus repercusiones económicas

Chechu López
02/11/2025 07:20
Jose Carlos Vidal es el alcalde de A Pobra
Jose Carlos Vidal es el alcalde de A Pobra
Chechu Río

Redacción / A Pobra El alcalde de A Pobra, José Carlos Vidal, decidió retirar del orden del día y dejó sobre la mesa del último pleno de la corporación municipal, que tuvo un carácter extraordinario, el punto relativo a la adhesión del Ayuntamiento a la asociación Comunidad Energética Pobra Sostible. El primer edil, que adoptó esa medida por iniciativa propia, sostuvo que el expediente correspondiente estaba incompleto, “segundo se desprende das conclusión finais do informe de Intervención Municipal”. 

En este sentido, Vidal indicó que en el mismo se indica que “na documentación do expediente administrativo non existe unha memoria económica, estudo de viabilidade ou documento análogo sobre as repercusións económicas da actividade proposta”. Es por ello que dicho servicio de Intervención se sostiene que esa circunstancia “impide valorar a súa sostibilidade económica e orzamentaria futuras para o Concello, como consecuencia tanto da súa creación como do seu funcionamento futuro”. 

Ese no fue el único punto que se retiró de la orden del día del pleno, pues lo mismo sucedió con la aprobación inicial de la alteración de la calificación jurídica de un camino situado en el lugar de Paio, pues se consideró que el expediente no estaba completo y había riesgo de que el acuerdo que adoptasen pudiera ser impugnado. Tras retirarse los concejales a valorar lo que se debía hacer, se procedió a votar para dejar el asunto sobre la mesa, algo que recibió el respaldpo unánime, para poder presentarlo de manera completa en un futura sesión plenaria y proceder a su aprobación.

