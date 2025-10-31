El Ayuntamiento de A Pobra aprueba un suplemento de crédito de 446.000 euros para que sirva de refuerzo "preventivo" de 22 partidas

El Gobierno local incluyó un total de 151.257 euros en el suplemento de crédito para afrontar el canon de la EDAR Chechu Río

Los siete integrantes de los cuatro partidos que integran el gobierno local pobrense sacaron adelante, con el voto en contra de los seis concejales del PP, su propuesta del primer suplemento de crédito del año por importe total de 445.897 euros, que proceden del remanente de tesorería positivo que permite que el Ayuntamiento disponga de ese dinero. Desde el Ejecutivo local se justificó esta iniciativa para dotar de mayor importe a 22 partidas, algunas de ellas para completarlas pues están en negativo y otras que, pese a que tienen crédito a estas alturas del año, “poden chegar a esgotarse”, reconoció el concejal de Facenda, Eloy Sobrido, de ahí que se proponga esta operación como una acción “preventiva” y haya suficientes fondos para pagar pronto a los proveedores.

La partida más cuantiosa es de 151.257 euros en saneamiento, que desde el cuatripartito se indicó que ya estaba dotada con 120.000 euros, pero que “xa voou” y que, aunque inicialmente no estaba prevista su inclusión, se ven obligados para hacer frente al canon de la EDAR, para la que el portavoz de Nós Pobra, Xosé Lois Piñeiro, indicó que deben valorar hacerse cargo de ella. Y hay otra partida de 53.000 euros para actuaciones y representaciones en fiestas populares.

Amortizar un préstamo

El pleno de la corporación aprobó por unanimidad un crédito extraordinario para amortizar un préstamo bancario por importe de 31.399 euros, que también procede del remanente de tesorería, al igual que los 4.644 euros de un reconocimiento extrajudicial de crédito para pagar una factura de mantenimiento de equipos y revisiones relativos a la legionella.

Además, con el voto a favor de Nós Pobra, BNG, PSOE y VIP y la abstención del PP, destinar a gastos corrientes la totalidad de los 178.932 euros que le otorgó la Diputación Provincial a través del POS+Adicional 4/2025, y que lo hacen para “cadrar o orzamento”, según manifestó Xosé Lois Piñeiro. Y se acordó modificar la RPT y el anexo del personal del presupuesto municipal para la creación de una plaza de técnico de Administración Xeral, que se dijo era “moi necesaria”.

Turismo

Por otro lado, el pleno de la corporación municipal aprobó por unanimidad solicitar a la Diputación de A Coruña una subvención por importe de casi 13.414 euros para programar, previsiblemente en 2026, las jornadas 'A Pobra do Caramiñal: vive a experiencia'. La concejala de Turismo, Estefanía Ramos, explicó durante dicha sesión que el programa llevará a cabo en dos días -sábado y domingo- con distintas actividades a través de las que se buscará la implicación de los vecinos. "facéndoos partícipes desta experiencia e promovendo que comparta cos visitantes a riqueza da nosa contorna e o sentir do noso pobo".

Según detalló Ramos, el objetivo de esta acción será "resaltar a importancia do turismo como motor económico e como sector clave para o desenvolvemento sostible do noso municipio". Su programa abarcará todas las actividades que desde la Concellería de Turismo se ponenn en marcha anualmente y, de ese modo, ensalzar "os recursos naturais, culturais, patrimoniais e enogastronómicos da Pobra e que buscan que os visitantes disfruten dunha experiencia o máis completa posible".

Las distintas actividades que se incluirán en estas jornadas estarán divididas en función de esos cuatro ejes temáticos mencionados, ofreciendo alternativas para todos los gustos y edades. Así, la oferta incluirá catas de vinos, muestras de cocina, visitas a bateas de la ría, charlas con expertos en geografía y patrimonio, viajes en velero, actuaciones musicales y visitas teatralizadas, entre otras. Otra parte de esta propuesta prevé la grabación de un vídeo que, según precisó la concejala, se utilizará para la realización de campañas de difusión y promoción de los atractivos turísticos del municipio pobrense.