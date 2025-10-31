Mi cuenta

A Pobra

La Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza reclama que, ante la falta de médicos en A Pobra, es preciso un PAC de tarde en la villa

Chechu López
31/10/2025 22:40
Decenas de personas se concentraron ayer delante del ambulatorio pobrense
Chechu Río

Por cuarto viernes consecutivo se desarrolló delante del centro de salud de A Pobra una concentración convocada por la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza para denucniar la falta de médicos en relación a la plantilla de dicho servicio sanitario. 

Durante esa acción de protesta, en la que se reclamaron más facultativos y en la que se subrayó que "sobrtan as razóns para estar hoxe aquí", se agregó que “estamos a vivir unha situación límite e calquera incidencia nos leva a unha situación como a de hoxe con dous médicos traballando de mañá e outros dous de tarde". 

A causa de ello, desde la entida convocante fe esta concentración con pancartas en las que se reclaman médicos para todo O Barbanza y una Sanidad 100% pública, se indicó que "isto nos reafirma en que temos que loitar porque o PAC -Punto de Atención Continuada- funcione desde as tres da tarde”.

