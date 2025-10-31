La Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza reclama que, ante la falta de médicos en A Pobra, es preciso un PAC de tarde en la villa

Decenas de personas se concentraron ayer delante del ambulatorio pobrense Chechu Río

Por cuarto viernes consecutivo se desarrolló delante del centro de salud de A Pobra una concentración convocada por la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza para denucniar la falta de médicos en relación a la plantilla de dicho servicio sanitario.

Durante esa acción de protesta, en la que se reclamaron más facultativos y en la que se subrayó que "sobrtan as razóns para estar hoxe aquí", se agregó que “estamos a vivir unha situación límite e calquera incidencia nos leva a unha situación como a de hoxe con dous médicos traballando de mañá e outros dous de tarde".

A causa de ello, desde la entida convocante fe esta concentración con pancartas en las que se reclaman médicos para todo O Barbanza y una Sanidad 100% pública, se indicó que "isto nos reafirma en que temos que loitar porque o PAC -Punto de Atención Continuada- funcione desde as tres da tarde”.