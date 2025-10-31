El programa socioeducativo y medioambiental del Centro Integral de Atención á Discapacidade de A Pobra atendió a 65 familias

La edila Amparo Cerecedo entregó a Sara Outeiral, de DS Smith Packaging Cartogal, la memoria final del proyecto socieducativo y medioambiental desarrollado en el CAD Cedida

La concejala de Servizos Sociais, Amparo Cerecedo, entregó esta mañana a Sara Outeiral, de la empresa DS Smith Packaging Cartogal, la memoria final del proyecto socieducativo y medioambiental puesto en marcha a través del Centro Integral de Atención á Discapacidade (CAD”, con lo que se puso fin a meses de trabajo en los que participaron 65 familias usuarias de esa instalación. Esa entrega se llevó a cabo en una instalación ambientada con decoración de Samaín elaborada por el propio personal y los niños de dicho servicio.

El referido programa se materializó en 19 salidas a espacios naturales, 22 sesiones individualizadas y otras 24 de carácter grupal, y entre las distintas acciones desarrolladas hubo talleres de estampado con flores y hojas, jornadas de limpieza para retirar la “basuraleza”, para promover el uso de materiales de reciclaje y actividades de grafía en la playa con la que los niños usaron la arena para escribir sus nombres. El cronograma de propuestas incluyó sesiones de interacción con animales del entorno del CAD, meriendas y caminos sensoriales, plantación de árbores frutales y un circuito motor por los árboles.

Convenio

El programa se desarrolló en el marco de un convenio de colaboración entre el Centro de Atención a Discapacidade y la empresa DS Smith Cartogal, a la que la edila agradeció su colaboración en esta iniciativa con la que se buscó “atender aos nenos con problemas de integración sensorial e xerar conciencia entre os usuarios e usuarias sobre a importancia de coidar e respectar as contornas naturais".

Durante la visita a la instalación, Cerecedo puso en valor, además, la labor del personal del CAD en la ya referida decoración de la instalación por Samaín: “estes elementos cumpren non só unha función decorativa, senón que tamén serven para que os rapaces poidan interactuar e xogar con eles, podendo funcionar como un xeito de entretemento cando están agardando para entrar súas sesións de terapia”.