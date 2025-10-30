Mi cuenta

A Pobra

Trasladada en una ambulancia del 061 al Hospital do Barbanza una joven que sufrió un accidente laboral en una fábrica de A Pobra

Chechu López
30/10/2025 22:20
Una ambulancia del 061 fue movilizada hasta el lugar de la salida de vía para prestar asistencia a las víctimas
Una ambulancia asistencial del 061 fue movilizada hasta la factoría en la que se registró el accidente laboral para recoger a la víctima y proceder a su evacuación al Hospital do Barbanza
Chechu Río

Urxencias Sanitarias de Galicia-061 trasladó ayer al servivio de Urxencias del Hospital do Barbanza en una de sus ambulancias de Soporte Vital Básico (SVB) a una mujer de 25 años, cuya identidad responde a las iniciales H.D.M.S., que resultó herida en un accidente laboral registrado en un fábrica del término municipal de A Pobra do Caramiñal. 

Fue en torno a la una y media de la tarde cuando se tuvo conocimiento del suceso una vez que desde la empresa que fue escenario del accidente laboral se contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para informar de lo ocurrido y solicitar la presencia de medios de intervención, desplazándose hasta allí una patrulla de la Policía Local, la ambulancia asistencial del 061 y efectivos de la Guardia Civil. 

Al parecer, el accidente laboral se produjo cuando a una trabajadora de una factoría situada en la localidad pobrense le cayó encima de su pie izquierdo la uña de un montacargas. La víctima recibió una primera asistencia por parte del personal de la empresa, que le hicieron las curas y le aplicaron un vendaje sobre la parte de la pierna afectada, por lo que el personal técnico de emergencias sanitarias del 061 sólo tuvo que trasladarla hasta el hospital comarcal.

