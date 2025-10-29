A Pobra conmemora con una ofrenda cívica el 159 aniversario del nacimiento de Valle-Inclán, al que considera como "símbolo" y "referente"

El nieto del ilustre escritor, Joaquín del Valle-Inclán Alsina, y la concejala de Cultura, Patricia Lojo, fueron los encargados de realizar la ofrenda floral a los pies del monumento del Cantón da Leña Chechu Río

A Pobra conmemoró este mediodía con la tradicional ofrenda cívica en el Cantón da Leña el 159 aniversario del nacimiento de Ramón María del Valle-Inclán con el acto central de la 27ª edición de las jornadas en su homenaje que tienen lugar en la villa hasta mediados de noviembre. El evento contó con la asistencia del nieto del ilustre escritor, Joaquín del Valle-Inclán Alsina, y la concejala de Cultura, Patricia Lojo, que fueron los encargados de realizar la ofrenda de una corona de flores y laurel a los pies del monumento que rinde tributo al creador del esperpento, que es considerado como "símbolo" y "referente" de la localidad pobrense.

En ese acto les acompañaron otros integrantes de la corporación municipal, tanto del Gobierno como de la oposición, el director del Museo Valle-Inclán, Antonio González, y varios vecinos. Patricia Lojo indicó que el pasado, el presente y, a buen seguro, el futuro de Ramón María del Valle-Inclán y el de A Pobra do Caramiñal “están estreitamente entrelazados, ata o punto de que non poderiamos falar do noso concello sen referenciar a este prolífero autor”.

Y agregó que tampoco se podría hablar del escritor sin hacerlo de su vinculación con A Pobra “pola que sentía gran devoción”, algo de lo que indicó que tienen infinidad de referencias y documentos que así lo confirman: “No 1911, nunha carta que enviaba a Andrés Díaz de Rábago, Valle-Inclán lamentábase por ‘no poder ir a la Puebla en los breves días que estuve en Galicia. ¡Después de tantos años! (…) cuando quiero gozar con el pasado he de volver los ojos a los días lejanos de la juventud’. Esta é unha frase que resume ben o que A Pobra significaba para o autor: o lugar de nacemento dos seus pais, a localidade onde a súa familia tiña unha propiedade ocupada hoxe polo Museo Valle-Inclán, o municipio onde garda recordos da infancia e da súa xuventude e un refuxio espiritual e creativo que o inspirou para asinar boa parte das súas obras”, afirmó la edila.

Patricia Lojo recordó que con estas jornadas se pretende continuar dignificando lo que para la localidad es ya un símbolo y toda una referencia, y que desde la organización buscan con ellas que los vecinos conozcan a Valle-Inclán “non como unha figura presente en multitude de libros e publicacións, senón como o que realmente é para A Pobra: unha voz viva que aínda hoxe se pode escoitar nas rúas do noso municipio”. Y concluyó animando a los presentes a seguir el ejemplo de Valle-Inclán y hacer que, como sus palabras, “a nosa historia e legado perduren por sempre”. La actividad que incluyó la ofrenda cívica había comenzado con la música del grupo de gaitas Xiada, que realizó un pasacalles por los principales espacios del centro de la villa, como la alameda y jardine Valle-Inclán, el mercado municipal, las plazas de García Martí, Cantón da Leña, Fonte dos Catro Canos y Galicia.

Próximas actividades

La programación de estas jornadas continuará este domingo, 2 de noviembre, a partir de las 12.30 horas en la alameda, que dará cabida a la primera de las representaciones de calle a cargo de la compañía Títeres Alakrán con ‘Xan Quinto e outros romances de cego’, con Borja Ínsua, y que continuará luego en la Praza da Fonte dos Catro Canos. El día 8 de noviembre, a las 11.30 horas, se celebrará en la sala de iconografía el Museo Valle-Inclán, un taller de caligrafía artística impartido por Alba Farto, bajo el título ‘¡Arte da rotulación e lettering’, dirigido a jóvenes y adultos. Este ciclo se clausurará el 15 de noviembre, a las 20.00 horas, con la representación en la calle -entre la alameda y la Praza Fonte dos Catro Canos- de la obra ‘A miña irmá Antonia’, por parte de la compañía Teatro en Punto, y que es una de las novelas breves de Valle-Inclán, con dirección de Gloria Rico Galán.