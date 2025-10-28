Mi cuenta

A Pobra

El choque de dos gaviotas contra un poste de la luz provoca una avería que afectó a 195 abonados durante 80 minutos en el lugar pobrense de Lesón

Vecinos apuntaron que desde hacía un par de días que esas dos aves estuvieron peleándose en la zona y que fueron las que, al impactar con el poste, provocaron la incidencia y el corte en el suministro

Chechu López
28/10/2025 07:40
Una brigada de mantenimiento de la compañía eléctrica procedió a reparar la avería y a restablecer el servicio
Chechu Río

Un total de 195 abonados de la compañía eléctrica Naturgy en la parroquia pobrense de Santa Cruz de Lesón se vieron afectados por un corte en el suministro eléctrico registrado poco después de las cuatro de la tarde de ayer y que se prolongó durante un periodo de 80 minutos, según informaron desde UFD, distribuidora eléctrica del Grupo Naturgy. 

Al parecer, la avería se produjo debido a que un par de gaviotas se estamparon contra un poste de la luz, provocaron que se quemasen los fusibles y hubiese una explosión en el transformador, según relataron algunos vecinos. De hecho, apuntaron que desde hacía un par de días que esas dos aves se estaban peleando por la zona y que fueron las que, al impactar con el poste eléctrico, se produjo la incidencia. 

Operarios de una brigada de mantenimiento de la empresa eléctrica acudiieron de inmediato al lugar en el que se registró esa incidencia y procedieron a la reparación de la misma. En torno a las cinco y 25 minutos de la tarde se dio por arreglada la avería y se repuso el servicio para satisfacción de los vecinos que se habían visto afectados.

