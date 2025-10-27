Los jardines Valle-Inclán de A Pobra tendrán el próximo viernes su propio pasaje del terror con motivo del Samaín

Las imágenes con las que se encontrarán los que visiten los jardines Valle-Inclán les permitirán vivir lo que es un auténtico pasaje del terror Cedida

A Pobra celebrará este viernes, día 31 de octubre, sus actividades programadas con motivo del Samaín. Por un lado, lo haráconvirtiendo, de nuevo y a partir de las ocho de la tarde, los jardines Valle-Inclán en un auténtico pasaje del terror, y ambientados con decoración propia de la época, y quienes lo visiten recibirán sustos “cos que se lles meterá “o medo no corpo”, tal e como explicó la concejala de Cultura, Patricia Lojo.

La edila agregó que el cartel del Samaín pobrense se completará con la proyección, a partir de las 21.00 en el Teatro Cine Elma, de la película ‘La autopsia de Jane Doe’, dirigida por André Øvredal y protagonizada por Emile Hirsch, Brian Cox y Olwen Kelly. También aclaró que estas dos actividades son de carácter gratuito y no requieren de inscripción previa. Y añadió que el Cine Elma también estará ambientado con decoración de Samaín, por lo que recomendó al público que acuda disfrazado para “acentuar a atmósfera terrorífica”, subrayó Lojo.