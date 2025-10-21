El Ayuntamiento de A Pobra inició los trabajos de renovación del pavimento en varios viales del polígono industrial de A Tomada por 180.000 euros

El alcalde, José Carlos Vidal, y la concejala de Obras, Patricia Lojo, se desplazaron a la zona para supervisar el arranque de estas intervenciones Cedida

El Ayuntamiento pobrense inició los trabajos de renovación en varios viales del polígono industrial de A Tomada. Estas obras se llevarán a cabo en dos fases y en zonas diferenciadas de dicho parque empresarial, que suman una inversión total de 180.361 euros. Por un lado, parte de esas actuaciones se están realizando en la carretera de acceso a este recinto, que une la rotonda de entrada y la zona de la glorieta de la Avenida da Tomada, y por otro lado en la que discurre por el interior del polígono empresarial.

El alcalde, José Carlos Vidal, y la concejala de Obras, Patricia Lojo, se desplazaron a la zona para comprobar el arranque de estas intervenciones, con las que el Ejecutivo local sostiene que apuesta de forma decidida por “reforzar as condicións de seguridade e mellorar o estado da Tomada, un motor económico para o municipio".

En el caso de la vía de acceso a la zona industrial, la Administración local renovará la calzada por completo, acometiendo tanto el fresado del pavimento de aglomerado asfáltico como el pintado de la correspondiente señalización. En cuanto a la calzada que discurre por el interior de la superficie industrial, se acometerá un fresado de las zonas asfaltadas en la actualidad, para la posterior aplicación de la nueva pavimentación. Asimismo, se procederá al repintado de la señalización en esa área de actuación.