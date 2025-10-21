Dos jóvenes resultan heridos en un accidente de tráfico con tres coches implicados en la Autovía do Barbanza, en A Pobra

Un coche de la marca Peugeot fue uno de los tres vehículos implicados en el siniestro en la AG-11 Chechu Río

Dos conductores jóvenes resultaron heridos, inicialmente de carácter leve -uno con dolor de espalda y otro en las cervicales-, en una accidente de tráfico, consistente en una salida de vía con alcance, en el que se vieron implicados tres vehículos. Sucedió en torno a las nueve y cinco de esta noche en la calzada en dirección hacia Padrón de la Autovía do Barbanza, a la altura del kilómetro 32, a su paso por la parroquia de Santa Cruz de Lesón, en A Pobra.

Fue el conductor de uno de los coches implicados el que contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para informar del suceso e indicaba que él presentaba dolores y que desconocía si la persona que iba a los mandos de otro de los automóviles siniestrados presentaba algún tipo de lesión.

Al parecer, el accidente múltiple se produjo cuando un Citroën C·3 se salió de la vía tras perder el control de su vehículo y empezó a realizar maniobras extrañas, para acabar en el arcén. El Toyota Avensis que iba inmediatamente detrás reaccionó frenando bruscamente y acabó siendo alcanzado por un Peugeot que iba a continuación.

Medios movilizados

Los gestores del servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado del aviso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó dos ambulancias de Soporte Vital Básico (SVB) con bases en Boiro y Rianxo; a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira; a Policía Local y a la agrupación de voluntarios de Protección Civil de A Pobra y a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que movilizó a su patrulla que, en esos momentos, se encontraba en la localidad de Arzúa, y que se encargará de instruir el atestado para depurar la responsabilidad del accidente.

Debido a que dos de los coches accidentados quedaron bloqueando la calzada, fue necesario que los agentes municipales y voluntarios de Protección Civil regulasen la circulación rodada, dirigiendo a los vehículos por la zona de la vía que estaba libre. Los dos conductores heridos fueron atendidos por el personal técnico de emergencias sanitarias del 061, que procedió a la inmovilización de ambos, que fueron trasladados en la ambulancia con sede en el lugar boirense de O Saltiño al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza para que reciban la atención médica que precisan y les realicen pruebas para determinar el alcance de sus lesiones.