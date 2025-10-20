Mi cuenta

Diario de Arousa

A Pobra

Una conferencia magistral sobre la presencia de Valle-Inclán en el arte gallego abre las jornadas dedicadas al escritor universal

La lluvia provocó la suspensión de la ruta teatralizada ‘Los blasones de Viana del Prior', que consistía en una visita guiada por el actor Suso Martínez por los mundos de Valle-Inclán en la villa

Chechu López
20/10/2025 06:15
Miriam Elena Cortés López, componente del grupo de investigación Iacobus, ofreció una charla sobre la presencia de Valle-Inclán el el arte gallego
Miriam Elena Cortés López, componente del grupo de investigación Iacobus, ofreció una charla sobre la presencia de Valle-Inclán el el arte gallego

Miriam Elena Cortés López, profesora de la Universidade de Santiago de Compoostela (USC) y componente del grupo de investigación Iacobus, fue la encargada de abrir a última hora de la tarde de este pasado viernes la programación de la XXVII Xornadas de Homenaxe a Valle-Inclán de A Pobra. Lo hizo en el auditorio de la biblioteca municipal con una conferencia sobre la presencia del autor universal en el arte gallego y en la que estuvo arropada por el alcalde, José Carlos Vidal, la concejala de Cultura, Patricia Lojo, y el director del Museo Valle-Inclán, Antonio González. 

Por otro lado, la adversa meteorología reinante en la jornada de ayer, con una copiosa lluvia, provocó la suspensión de la ruta teatralizada ‘Los blasones de Viana del Prior, que consistía en una visita teatral por los mundos de Valle-Inclán’ en la villa pobrense y que estaba previsto que  fuera guiada por el actor Suso Martínez. Desde la organización se indicó que, por el momento no se ha determinado la fecha del aplazamiento de esta actividad, pero que se dará a conocer cuando esté confirmada.

