El teatro será la principal propuesta del Outono Cultural de A Pobra, en el que también habrá espectáculos de música y de danza

La concejala de Cultura, Patricia Lojo, y la técnica municipal de dicha área, Fita Sanisidro, desgranaron la programación Cedida

El Ayuntamiento pobrense pondrá en marcha el próximo domingo su programación del Outono Cultural 2025, que se prolongará hasta mediados de diciembre. Con esta propuesta se tratará de llenar el Cine Elma de teatro, principalmente, así como de música y danza, con una variada selección de espectáculos que desde la Administración local se promocionan como "de primer nivel" y que darán comienzo en su totalidad a las siete de la tarde.

La concejala de Cultura, Patricia Lojo, acompañada de la técnica de dicho departamento municipal, Fita Sanisidro, puso en valor que esta programación “nos permitirá gozar das artes escénicas”, constituyendo “unha alternativa de lecer accesible e de proximidade para a veciñanza”. Este ciclo se abrirá el día 26 de este mes, cuando el Teatro Elma “se converterá” en un edificio totalmente destruido por un bombardeo como consecuencia de una batalla desatada en el corazón de Europa por obra de la escenificación de ‘Guerra’, de la compañía Teatro do Noroeste, en la que irán apareciendo los personajes del teatro universal que se representaron a lo largo de la Historia.

El domingo siguiente, 2 de noviembre, llegará el turno de ‘Retrincos de Castelao’, producción de Artefeito y Culturactiva, incluida en el Programa de Dinamización Lingüística de la Xunta de Galicia, que hace una aproximación al humor en la obra do autor de Rianxo y una de las figuras más relevantes de la literatura gallega.

Vivir juntas y libres

El desarrollo del programa seguirá el 9 de noviembre con la obra ‘As gardiás ou o nó do Tecelán’, de la compañía Teatro de Ningures, en la que varias mujeres mayores defienden su derecho a vivir juntas y en libertad y que ellas conocen como “envellecer ben”. El ciclo continuará el 16 de noviembre con ‘O proceso’, pieza en la que Malasombra Producións pondrá en escena un montaje que, en tono de comedia, da cuenta del juicio que sufrió Manuel Curros Enríquez.

Y el 23 de noviembre será la oportunidad de presenciar ‘As desterradas’, de Producións Teatrais Excéntricas, que representará la heroica resistencia de una comunidad de monjas a la orilla del Río Miño en el siglo XVI y que se ve amenazada por la avaricia de la jerarquía eclesiástica.

Música de cámara

Antes de que remate noviembre, el día 29 será la música la que tomará el relevo con una actuación de la Orquestra da Cámara Galega, pero al día siguiente regresarán las artes escénicas con la compañía Ibuprofeno Teatro, que se subirá a las tablas del Elma con su función ‘Deadpan karaoke’, un espectáculo unipersonal de carácter participativo que hará que el público se replante una “curiosa pregunta”. Y diciembre se abrirá el día 7 con la propuesta ‘+Lume, +Ferro’, de Zabala y Atalaias de Caión, que mezcla tradición, emoción y sonoridades contemporáneas para crear una experiencia única.

La programación se cerrará el día 14 con el espectáculo de danza ‘Od(i)osa’, de Morriña Dance Project. Desde el Ayuntamiento apuntaron que, con excepción de las obras ‘Guerra’ y ‘Retrincos de Castelao’, todas las demás forman parte de la Rede Cultural de la Diputación da Coruña, una iniciativa impulsada por la entidad provincial para facilitar el acceso a la cultura y apoyar a las compañías gallegas.