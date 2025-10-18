Mi cuenta

A Pobra

La comida de los mayores de A Pobra atrajo a 760 comensales, que disfrutaron de un menú compuesto por dos mariscos, merluza, ternera asada y torta

El alcalde, José Carlos Vidal, indicó a los participantes que este evento anual "funciona desde hai tempo como punto de encontro, de reunión e, sobre todo, de unión para a xente de aquí e a de fóra”

Chechu López
18/10/2025 00:19
El Xantar de Confraternidade de A Pobra
El Xantar de Confraternidade de A Pobra

Un total de 760 comensales de la tercera edad procedentes de A Pobra y de otros municipios de la comarca participaron ayer en un pabellón polideportivo de Venecia reconvertido en un salón de banquetes en la una nueva edición del Xantar de Confraternidade organizado por el Ayuntamiento pobrense y que contó con un menú completo co,n dos mariscos, un pescado, una carne y también con actuaciones musicales.

El alcalde pobrense, José Carlos Vidal, se dirigió a los participantes indicando que esta comida anual "é un evento que funciona desde hai tempo como punto de encontro, de reunión e, sobre todo, de unión para a xente de aquí e a de fóra”. El primer edil pobrense incidió en la importancia de este encuentro, apuntando que para muchos de los asistentes es una “oportunidade para rencontrarse con personas a la que ven en contadas ocasiones el resto del año. 

Por su parte, la concejala de Servizos Municipais, Estefanía Ramos, expresó su agradecimiento a todas las personas implicadas en la organización de esta cita y, de manera muiy especial, "a todas as empresas pola súa contribución e polo compromiso que mostran co benestar social por apoiar iniciativas como esta, que fomentan a convivencia e o coidado ás persoas”. La edila señaló que supone “unha enorme satisfacción compartir este xantar con todos vós, que sodes unha parte fundamental da historia e da vida do noso municipio”.

El evento incluyó un menú ser vido por caterin Chicolino y que estuvo compuesto por buey de mar y langostinos al horno, merluza, ternera asada con guarnición y torta, además de vinos Albariño y Mencía, entre otras bebidas y cafés. En el apartado musical, el grupo Trécola se encargó de poner ritmo a la recepción de todos los participantes, mientras que la responsabilidad de amenizar recayó en Mar Davila Music, que puso el toque musical a una tarde que quedará para el recuerdo.

