Congalsa renueva su patrocinio con el Club de Remo Puebla, con el que colabora desde 2008 y al que hizo una donación extraordinaria tras el incendio

Isabel Cañas e Irene Souto, de Congalsa, se reunieron con el presidente del Club de Remo Puebla, Emilio Dieste, para poner en valor diversas acciones de colaboración entre ambas entidades Cedida

Congalsa renovó su compromiso de patrocinio con una de las entidades deportivas más emblemáticas de la comarca, como es el Club de Remo Puebla. La relación entre ambas entidades viene de lejos, ya que la compañía especializada en alimentación y con sede en el polígono industrial de A Tomada, en A Pobra, lleva desde el año 2008 colaborando con dicho club, cuyas instalaciones sufrieron un voraz incendio en la noche previa al Día de Reyes.

Para poner en valor la renovación de la colaboración, la directora de Relaciones Externas de la compañía, Isabel Cañas, y la adjunta a la Dirección de este departamento, e Irene Souto, mantuvieron un encuentro con Emilio Dieste, presidente del Club de Remo Puebla, en el que se pusieron en valor diversas acciones de cooperación extraordinarias que ambas organizaciones han mantenido en el tiempo.

Así, cabe recordar que durante la pandemia derivada por la Covid-19 y a petición del Club de Remo Puebla, Congalsa dispensó test para detección de ese virus a sus integrantes. Por otra parte, el equipo directivo de la empresa pobrense disfrutó de una jornada outdoor en la que recibió nociones de remo por parte de miembros del equipo profesional del club. Además, a consecuencia del referido incendio, la compañía alimentaria atendió la petición del club y realizó una donación extraordinaria para ayudarlo a paliar los daños ocasionados por el mismo.

Ola de solidaridad

En palabras de Isabel Cañas, “la entidad recibió en enero apoyo económico, material y logístico en una ola de solidaridad, con ayuda procedente de diversos puntos de España, lo que demuestra el arraigo y la estima que genera su trabajo”. Y añadió que la alianza de Congalsa con el Club de Remo Puebla evidencia el apoyo al deporte base y a las organizaciones que lo promueven en O Barbanza.

“Apostamos por apoyar el esfuerzo de nuestros deportistas porque desde Congalsa compartimos los valores de esfuerzo, trabajo en equipo y superación que el deporte transmite”, destacó la directora de Relaciones Externas de la compañía.

Desde Congalsa precisaron que la renovación de la colaboración reafirma el compromiso de la compañía con el tejido social y deportivo de la comarca, fortaleciendo una relación basada en la cooperación y el apoyo mutuo. “Nuestra firma seguirá acompañando al Club de Remo Puebla en sus próximos retos, contribuyendo a que el deporte siga siendo un motor de cohesión y desarrollo para toda la comunidad local”, concluyó Cañas.