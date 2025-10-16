El subdelegado del Gobierno en A Coruña se compromete a colaborar en favorecer el desarrollo económico y la creación de empleo en O Barbanza

Responsables de la Entidade de Conservación do Polígonio Industrial da Tomada, en A Pobra, se reunieron con el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, y el alcalde pobrense, José Carlos Vidal Cedida

El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, realizó una visita institucional al polígono industrial de A Tomada, en A Pobra, de la mano de la junta directiva de la Entidade de Conservación do Polígono y en donde, junto con el primer edil pobrense, José Carlos Vidal, y la segunda teniente de alcalde, Patricia Lojo, mantuvo una reunión con representantes de las 33 empresas que operan en dicha superficie empresarial. Durante ese encuentro, los empresarios le trasladaron al subdelegado los principales retos y necesidades que tienen en esa área industrial y que se centran en la mejora de las infraestructuras, de la conectividad y de los servicios comunes, así como en el impulso de una planificación sostenible y competitiva que les permita continuar creciendo.

La presidenta de dicha entidade, Isabel Cañas, destacó que “estamos nun lugar estratéxico para o futuro do Barbanza, porque desde aquí impulsamos boa parte da actividade produtiva da zona, xeramos oportunidades e sostemos o tecido económico dunha parte importante da comarca”. También subrayó el compromiso de las empresas con la mejora ambiental, la integración paisajística y la eficiencia energética. Por su parte, Julio Abalde agradeció el trabajo y el esfuerzo del tejido empresarial barbanzano y se ofreció a colaborar para favorecer el desarrollo económico y la creación de empleo en la comarca, en un contexto de evolución positiva de la economía española.

El subdelegado recordó que, según la reciente revisión del cuadro macroeconómico de 2025, el Ejecutivo español prevé un crecimiento del 2,7 % y la creación de medio millón de nuevos empleos entre el presente año y 2026, “consolidando así unha senda de estabilidade e progreso”, precisó. También aprovechó para poner en valor el impacto del Plan de Recuperacióna través del que los proyectos estratégicos para la recuperación y la transformación económica (Perte) dejaron en Galicia este año más de 811 millones de euros en ayudas a empresas, contribuyendo a la modernización del tejido productivo y a la mejora de la competitividad industrial. Abalde destacó que el Gobierno de España “vai seguir acompañando ao empresariado galego e apoiando iniciativas que xeren riqueza, emprego e futuro para comarcas como O Barbanza”.