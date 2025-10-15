La Xunta inspecciona la playa pobrense de Os Raposiños en respuesta a las quejas de entidades del sector del mar de que no está persiguiendo vertidos
Varios colectivos de profesionales que trabajan en la Ría de Arousa denuncian que no se hace nada contra la contaminación pese a que la Administración autonómica tiene los instrumentos para evitarlos
La Xunta de Galicia, a través de Augas de Galicia, inició una inspección en la playa de Os Raposiños, de A Pobra, para tratar de localizar los supuestos vertidos que están afectando a esa zona y, en consecuencia, determinar su origen. Así, técnicos del Programa de Control de Vertidos (PCV) del organismo hidráulico se desplazaron ayer hasta ese arenal en respuesta a los escritos de 27 colectivos recibidos en esa misma jornada y en los que se alertaba de la existencia desde finales de septiembre de vertidos recurrentes de tierra hasta la citada playa.
La Administración autonómica indica que, una vez se disponga de datos concretos sobre lo ocurrido, adoptará medidas oportunas y requerirá a los responsables la ejecución de acciones correctoras necesarias para enmendar el problema, y no descarta posibles acciones sancionadoras contra los responsables de la contaminación “en estrito cumprimento da lexislación marco vixente”. E indica que el PCV tiene un amplio historial de inspecciones y de seguimientos “de este tipo de episodios puntuais no concello, un labor que unido aos investimentos realizados pola Xunta na zona teñen contribuido a mellorar a situación e de reducir os vertidos á Ría de Arousa”.
Denuncia
De esta manera reaccionó el Ejecutivo autonómico a las denuncias que hizo públicas la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa por boca de su portavoz, Xaquín Rubido, así como de otros representantes de los colectivos afectados, que indicaron que desde finales de septiembre se registraron vertidos, siendo el del pasado 3 de octubre “especialmente potente” y especialmente el 3 de octubre, y responsabilizó a la Xunta de Galicia de que “está morrendo o mar” por entender que no hace uso de los instrumentos que tiene en sus manos para “atallar esta contaminación”, sugiriendo incluso la presidenta de las mariscadoras de Carril, María Porto, que haya presencia física en el mar de noche que vigile esos vertidos y de haberlos que se multe a los responsables.
Por ello, reclamó multas disuasorias, al apuntar que si se llegan a imponer "as empresas de transformación de alimentos terían a punto as súas depuradoras e non se utilizarían as noites e as fin de semana para facer verteduras", precisó. Ahondando en esa cuestión precisó que si no se toman medidas "o futuro é negro, e nos queremos que o futuro sexa das mariscadoras, dos bateeiros, da xente que traballa honestamente no mar e vive del, estruturas familiares e pemes, é dicir un tecido socioeconómico potentísomo que se pode ir abaixo pola neglixencia de quen ten as competencias".
La presidenta de las mariscadoras de Carril sostuvo que no parece lógico que se pague lo mismo de multa por contaminar la Ría de Arousa "que se un hombre está en cese de actividade e se olvida unha gancha enriba dunha embarcación, e que lle pode saír en 5.000 euros". En ese sentido, María Porto apuntó que atendiendo a ello "este tipo de vertidos sae barato, con multas irrisorias". También refirió que en la época de cambio climático que se está atravesando, con aguas más calientes, y con una productividad menor por la falta de renovación de las aguas y ausencia de vientos del nordeste, "hai que intentar que a xente se quede no mar e haxa unha inversión real que repercuta rápido nos problemas esenciais da ría".
Relevo generacional
La mariscadora pobrense Rosa Millán declaró que es imposible que se produzca el relevo generacional en el sector del del que se habla en todas las reuniones a las que asiste porque, a su juicio, "se nos está matando o mar, e xunto a él van morrer o marisqueo, a pesca, os mexilloeirose tamén a terra, unha parte esencial do mundo, e así non lle podemos dicir á xente que entre nestes postos de traballo, que son moi bnitos e gratificantes, pero estamos aguantando del xente dunha xeración cuns cantos anos, pero a xe nte xoven é imposible que se meta neste follón, pois con 400 euros non vive ninguén".
Millán manifestó que "non podemos permitir que se nos siga contaminando a nosa ría", y agregó que le gustaría que la gente joven conociera el mar como lo hicieron su mdre y su abuela, que fueron mariscadoras, "e non coma min, que me está dando quebradeiros de cabeza", y que en su vida "xamais pensei que tería tantas gañas de xubilarme como as que teño agora. Cree que es necesario acabar con la situación actual "dalgunah forma", pero denunció que se sienten abandonados y que les dan largas y les ponen pegas para todo. Y concluyó afirmando que en el momento en que ellas tiren la toalla "as empresas privadas se van a lucraar do mar, e entón si que vai estar ben e lles vn a axudar".
Rubido señaló que "hai un fío condutor entre a posición do PP cando votou en contra da declaración de interese xeral á pesca de baixura do mar galego e a situación que estamos vivindo". En ese sentido, considera que "queren botar á xente do mar, queren facerse coas concesións, porque queren outro modelo produtivo. Eso é o que está agochado debaixo da mesa, pois senón non se explicagais esta deixación das súas responsabilidades e obrigas legais e este abandiono do mar". Y concluyó diciendo que no sirve de nada que las autoridades se hagan una foto en una lancha echando semilla al mar, algo que considera que sólo es "propaganda", y les aconsejó que lo que tienen que hacer es lo que se recoge en los escritos remitidos a las consellerías de Mar y de Medio Ambiente "para que cumpran coas súas obrigas e pèrsigan a contaminación".