El tradicional ciclo que A Pobra dedica a Valle-Inclán, que se prolongará hasta el 15 de noviembre, incluirá la novedad del teatro en la calle

Anxo Lorenzo, Patricia Lojo y Antonio González exhiben el cartel de las jornadas de este año con una ilustración de Fidel Vidal Chechu Río

A Pobra albergará desde este sábado sus XXVII Xornadas en Homenaxe a Valle-Inclán, que cuentan con el patrocinio de la Dirección Xeral de Cultuira de la Xunta de Galicia, se prolongarán en esta ocasión, hasta mediados de noviembre. El programa arrancará en el auditorio de la biblioteca municipal (20.00 horas) con la conferencia ‘Valle-Inclán na arte galega’ de Miriam Elena Cortés López, del grupo de investigación Iacobus. Al día siguiente (12.30), saldrá del Cantón da Leña la ruta teatralizada ‘Los blasones de Viana del Prior. Visita teatral por A Pobra por los mundos de Valle-Inclán’, que conducirá el actor Suso Martínez.

Los días 21 y 22 (11.30) habrá funciones de la compañía Teatro Cachirulo, que representará la adaptación con marionetas de ‘Farsa italiana enamorada del rey’ en los colegios Pilar Maestú Sierra y Salustiano Rey Eiras. Al día siguiente (20.00) será la casa de cultura el espacio que albergará la inauguración de la exposición ‘Castelao: a santificación de Valle-Inclán. Da estrea mundial de Divinas Palabras ao exilio’, comisariada por Antonio González. El 24, a la misma hora, se presentará en el Museo Valle-Inclán la edición facsímil de ‘A miña irmá Antonia’, editada por la Secretaría Xeral de Política Lingüística.

El ciclo seguirá el 25 en el auditorio de la biblioteca con la charla ‘Valle-Inclán como inspiración da arte’ del escultor y tratadista Gonzalo Sánchez Mendizábal. La jornada central tendrá lugar el 29 de octubre, para conmemorar su nacimiento. Desde las 12 del mediodía el grupo Xiada ofrecerá un pasacalles por la villa y después será la ofrenda cívica ante el monumento de Valle-Inclán en el Cantón da Leña. El 30 se presentará (20.00) en el auditorio de la biblioteca el número 2 de la revista ‘Foro Galicia e Valle-Inclán’, dirigida por Xaquín del Valle-Inclán y dedicada a investigación y divulgación de la obra de su abuelo.

Noviembre

El 2 de noviembre (12.30), la alameda y la Praza da Fonte dos Catro Canos acogerán teatro de calle con Títeres Alakrán y ‘Xan Quinto e outros romances de cego’, con Borja Ínsua. El 8 será el taller de caligrafía artística ‘Arte da rotulación e lettering’, impartido por Alba Farto en la sala de iconografía contemporánea del Museo Valle Inclán (11.30).

El ciclo se cerrará el 15 (20.00) con Teatro en Punto, que llevará a la calle la obra ‘A miña irmá Antonia’, una de las novelas breves de Valle-Inclán y con dirección de Gloria Rico Galán, desde la alameda hasta la Praza Fonte dos Catro Canos. Paralelamente, se desarrollará la acción cultural ‘De Santos a Nadal-Letras de aquí e acolá’, con colocación de marcadores conmemorativos en negocios de la villa y en los que se recogen palabras de amor de Valle-Inclán a A Pobra.