A Pobra homenajea a tres policías locales por su papel clave en la operación antidroga 'Saona' en la que se incautaron más de 3,6 toneladas de cocaína

El alcalde, acompañado del subdelegado del Gobierno, felicitó a los agentes municipales y les entregó una placa conmemorativa Chechu Río

A Pobra homenajeó ayer a los tres agentes de su Policía Local por su papel clave en la destacada y decisiva actuación que tuvieron en el operativo contra el narcotráfico que se desarrolló hace un mes en ambas márgenes de la Ría de Arousa. Esa labor las desarrollaron tras el desembarco en la playa pobrense de Niñeiriños de un importante alijo de droga, del que se aprehendieron más de 3,6 toneladas de cocaína, que se evitó que se pusieran en la calle, además de la detención de 14 personas, con la que la Policía Nacional dio por desarticulada una banda organizada dedicada al tráfico de estupefacientes.

El alcalde y concejal de Seguridade pobrense, José Carlos Vidal, manifestó sentirse orgulloso de su Policía Local y destacó que el reconocimiento que se les hace ahora es fruto del “traballo excepcional que vides realizando durante moito tempo” y “ese esforzo pola excelencia que día a día poñedes no voso traballo”, y subrayó que “calquera alcalde estaría orgulloso de tervos na súa plantilla. É unha honra para min traballar con todos vos”.

Vidal se refirió de manera especial a los tres agentes que se implicaron en dicha operación antidroga, que el Greco bautizó como ‘Saona’, pero que de manera interna la Policía Local llamó ‘Kempo’ -al primer edil de A Pobra, personalmente, le gustó más ese nombre-, y que tiene relación con la primera llamada recibida de un gimnasio de la urbanización Lamas e Andrés en el que se practica esa arte marcial, y que y que la puso sobre la pista.

Detención y localización

Sus intervenciones consistieron en la detención de tres varones latinoamericanos que se cree que iban en el narcosubmarino en el que se transportó la cocaína y la localización en un pinar de Campo das Cortes de 84 fardos con dos toneladas de cocaína. Los policías locales para los que hubo una mención especial fueron Marcos Rodríguez, que intervino en los dos operativos, y Benito Portas y Marcos Mosteiro, que iban con el primero en esas intervenciones, respectivamente, y “cuxo traballo foi en todo momento impecable”, dijo el alcalde.

El mandatario local también destacó la labor del jefe policial, Antonio Millán, que formó parte del dispositivo y en días posteriores estuvo en coordinación con el Greco para llevar a cabo diferentes acciones; así como a la agrupación de voluntarios de Protección Civil, que colaboró en todo momento en el operativo.

Labor determinante

El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, señaló que “o traballo destes axentes foi determinante para deter aos tres tripulantes do semisumerxible e localizar un dos dous alixos de droga”, y puso en valor la colaboración con la Policía Nacional de Ribeira y los investigadores de Vigo, que hizo posible el éxito de la operación. Abalde, que subrayó que frente “á praga da droga” está el esfuerzo incesante de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que día a día trabajan para construir una sociedad máis segura y justa, hizo una llamada a la implicación social en la lucha contra el narcotráfico, refiriéndo que “é unha batalla que non se libra só nas augas ou rúas, senón tamén na conciencia colectiva”.

Marcos Rodríguez: "Temos medo; os delincuentes nos coñecen, pero é o noso traballo e nos debemos a iso”

Marcos Rodríguez, agente municipal que intervino en los dos de los operativos destacados de la ‘Operación Saona’ en A Pobra, relató los hechos desde el desembarco de la droga hasta la localización de una parte importante del alijo, pasando por el vuelco de un remolque y derrame de la carga de unos 1.500 kilos de cocaína. Pero, de todo lo ocurrido entremedias, se detuvo en la sorprendente aparición de dicho remolque sin placas de matrícula delante de un gimnasio de Lamas y Andrés en el que se practica kempo, y que fue lo que hizo que “empezásemos a tirar do fío” y también a “interactuar entre as Policías Local e Nacional nesta operación”.

También refirió que la tarde siguiente, estando él de servicio, recibieron un aviso sobre tres personas de origen latinoamericano desorientadas, a las que su compañero Benito Portas y él detuvieron por su entrada ilegal en el país y, a mayores, “había indicios claros de que podían ser os tripulantes do narcosubmarino, por lo que los detuvieron y trasladaron a la comisaría de Ribeira y actualmente están en prisión preventiva. También contó que su compañero Marcos Mosterio y él realizaron una vigilancia a la noche siguiente una vigilancia para evitar que salieras de su casa y que, “tras triangular e atar cabo”, a última hora de la tarde siguiente hallaron el alijo. Por todo ello, está muy satisfecho de que sus pesquisas dieran resultado. Frente a ello, Marcos Rodríguez reconoció que “claro que temos medo, persoal e familiar, pois os delincuentes son da zona e aquí todo o mundo nos coñece, pero é o noso traballo e nos debemos a eso”.