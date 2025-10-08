Congalsa pone el foco en Conxemar en una serie de productos “que representan la esencia” de sus marcas

El ministro Planas saluda al presidente de Congalsa Cedida

Congalsa, compañía gallega líder en la elaboración de productos del mar congelados, pone el foco en su presencia en Conxemar en una serie de productos seleccionados “que representan la esencia y versatilidad” de sus marcas. De este modo, la empresa pobrense está potenciando en feria sus anillas a la andaluza; sus brochetas de calamar y langostino; su frito mixto; su gamchito panko con ajo y perejil; su búrguer con abadejo; su mozza stick o su empanadilla horneable de carne.

Junto a esto, Congalsa pone en valor en Conxemar 2025 referencias como las mini samosas de pollo al curry o los pasteis de bacalao, productos que contribuyen a reforzar su presencia en mercados internacionales.

El stand que Congalsa comparte en el recinto ferial del Ifevi con su filial portuguesa, Sulpasteis, está recibiendo un gran número de visitantes. Personas que representan a los diferentes grupos de interés de la empresa y que se están acercando hasta su espacio expositor en Conxemar para conocer de primera mano la campaña “Congalsa, el sabor (co)manda”, cuyo concepto ensalza los productos de la empresa como saludables y convenientes, a la vez que placenteros.

De este modo, la campaña entronca con el claim corporativo de la empresa La calidad de siempre, el sabor de hoy y confiere al calificativo de [productos] sabrosos todo el protagonismo. Según señala José Ramón Núñez, director comercial de Congalsa, “Conxemar es el mayor escaparate anual para nuestra empresa, donde compartimos espacio y presentamos a nuestros stakeholders no solamente referencias de producto en las que queremos poner el foco, sino también novedades corporativas”.

“Somos una empresa en constante crecimiento y estamos seguros de que quienes nos visiten estos días en nuestro espacio expositor -stand 3D02- percibirán la calidad y versatilidad de nuestra propuesta de valor”, añade Núñez.